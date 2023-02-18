حارس ديانا يريد الإفصاح عن أسرارها للأميرين هاري وويليام

كشف بول بوريل، الحارس الشخصي السابق للأميرة ديانا وكبير مساعديها، بأنه مستعد لمشاركة أسرارها مع نجليها الأمير ويليام وهاري بعد تشخيصه بسرطان البروستاتا واستعداده للجراحة.

وكان بول بوريل قد خدم الأميرة ديانا لمدة 10 سنوات حتى وفاتها في عام 1997، حيث كانت تلقبه بـ "الصخرة".

وقال بوريل إنه يشعر الآن بعبء أسرار ديانا التي أفصحت بها له خلال سنواتهما معًا وأنه يريد إخبار ابنيها قبل فوات الأوان، حسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضاف أن مرضه جعل على عاتقه مسؤولية أكبر لإخبار ويليام وهاري بما يعرفه عن والدتهما، كما أشار بوريل إلى أن المعلومات التي يعرفها يمكنها أن تعيد الشقيقين سويًا، وهو أمر كانت تريده ديانا بشدة.