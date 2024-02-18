ملكة جمال لبنان السابقة تتعرض لحروق بسبب التجميل (فيديو)

كشفت ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق، عن تعرضها لحرق في قدمها بسبب خطأ طبي أثناء خضوعها لعملية إزالة "السلوليت".

وقالت رزق في برنامج "شو القصة" مع الإعلامية رابعة الزيات، إن "كل سيدة تحب أن ترى نفسها بأفضل تفاصيل، كان عندي سلوليت في 2019، ولم يكن هناك الماكينات التي تزيل السلوليت، ولم يكن قد ظهر بعد المساج الذي يزيله".

وأضافت: "هناك خبير تجميل دارس بالخارج، أخبرني بأن لديه ماكينة تزيل السلوليت، وأكد لي أنه سيزيله وسأصبح أجمل، ووافقت، ولأنه يعزني بدل ما يعملي 4 مرات بالليزر عملي 8، وطلعت من العملية، ثاني يوم قدمي أصبحت حمراء، اليوم التالي أصبحت سوداء، فهاتفت الطبيب قالي تعالي وروحتله".