"مسروقة".. نجل عمر الشريف يعلق على بيع مقتنيات لوالده في مزاد علني

وعلق طارق عمر الشريف على المنشور، بالقول: "أي معلومات إضافية ستكون محل تقدير، أبلغت البوليس هنا في فرنسا، بالإضافة لـ ubs.. إن كانت هذه الأشياء حقيقية فهي مسروقة".

وكان موقع تطبيق المزادات الفرنسي الشهير "دوروت" قد عرض مقتنيات شخصية للفنان المصري عمر الشريف، عبر مزاد علني في العاصمة الفرنسية باريس.

وأعلن الموقع، أن المزاد سيعقد في 10 كانون الأول/ ديسمبر المقبل الساعة 11 صباحا، على أن يكون مكان التسليم في العاصمة الفرنسية باريس.

وكشف الموقع أن المقتنيات تتكون من "معطف واق من المطر من ماركة بربري، صنع في إنجلترا، ارتداه عمر الشريف في فيلم توبسيكريت للمخرج بليك إدواردز عام 1984، مع جولي أندروز"، مشيرا إلى أن "حالة المعطف ممتازة".

وتشمل المقتنيات أيضا -بحسب الموقع- بطاقتي ائتمان "أمريكان إكسبرس"، و"يو بي إس"، وبطاقة واحدة من الاتحاد الوطني للدورات الفرنسية.

وأعلن الموقع أنه سيتم عرض المعطف بسعر يتراوح من 300 إلى 350 يورو.