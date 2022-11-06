العثور على مغني الراب الأمريكي آرون كارتر ميتا في منزله

ذكرت تقارير إعلامية أن الشرطة عثرت على مغني الراب الأمريكي آرون كارتر ميتا في منزله بالقرب من لوس انجليس السبت.

اشتهر كارتر (34 عاما) في سن صغيرة كمغني بوب ورافق فرقة باكستريت بويز التي كان شقيقه عضوا بها في جولاتهم الغنائية قبل أن يمضي في مسيرته المهنية في موسيقى الراب والتمثيل.

وأكد متحدث باسم إدارة شرطة لوس انجليس لرويترز أنهم عثروا على شخص متوف في منزل كارتر، وأن محققي جرائم القتل في طريقهم إلى المنزل لكنه قال إنه ليس بوسعهم تقديم أي تفاصيل.

ولم ترد أنباء عن وجود شبهة جنائية في وفاة كارتر.

أصدر كارتر ألبومة الأول في عام 1997 عندما كان يبلغ من العمر تسع سنوات فقط، وأصبح من نجوم موسيقى البوب وهو في هذه السن الصغيرة واعتاد الظهور كضيف في برنامج نيكلوديون. وتحول إلى موسيقى الراب لاحقا في مسيرته الموسيقية وشارك أيضا بالتمثيل في‭‭ ‬‬عدد من المسرحيات الموسيقية.

وواجه مشاكل تتعلق بالإدمان لسنوات وكان يتحدث علنًا عنها في بعض الأحيان.