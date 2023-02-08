"شميمة بيغوم".. انتقادات تلاحق فيلمًا وثائقيًا عن "عروس داعش"
أثار فيلم وثائقي عن البريطانية شميمة بيغوم، الشهيرة بعروس داعش، انتقادات حادة لقناة "بي بي سي"، والتي اتهمت بالتعامل معها كنجمة مشهورة.
وتعهد مشاهدون بإلغاء اشتراكهم في القناة بعد إذاعتها لفيلم وثائقي مدته 90 دقيقة عن رحلة الشابة التي أسقطت عنها الجنسية البريطانية بعد انضمامها لصفوف داعش في سوريا.
ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أشار المشاهدون إلى أن الفيلم الذي وصفوه بـ "المثير للاشمئزاز" وتم بثه بعد بودكاست، مكون من 10 أجزاء يتتبع خطوات رحلة شميمة من منزلها في شرق لندن إلى سوريا، حيث انضمت إلى تنظيم داعش الإرهابي قبل 8 سنوات.
وحظيت محاولات بيغوم (23 عامًا) لاستعادة جنسيتها البريطانية وسمعتها بتغطية إعلامية كبيرة في السابق، لكن الآن يقول النقاد إن قناة "بي بي سي" تحاول تحويلها إلى نجمة من أجل حصد المشاهدات.
واتهم مشاهدو الفيلم الوثائقي "قصة شميمة بيغوم" (The Shamima Begum Story)، الثلاثاء، مذيع "بي بي سي" بتقديم شميمة كـ "شابة ضعيفة" باستخدام موسيقى ولقطات مختارة لها وهي تبكي أمام الكاميرا.
وتعيش شميمة الآن في مخيم للاجئين بشمال سوريا، والذي وصفته بأنه "أسوأ من السجن"، وقالت: "أنا أكره نفسي وأنا هناك، فعلى الأقل مع أحكام السجن يعلم المرء أنه ستكون هناك نهاية، لكن هنا، لا أعرف ما إذا كانت هناك نهاية أم لا".
وقال أحد المنتقدين: "أشعر بالاستياء لمشاهدة بث بي بي سي لفيلم قصة شميمة بيغوم".
وقال آخر: "أخبروني لماذا تمنح بي بي سي شميمة هذا الاهتمام، تلك الفتاة ليست نادمة، ولا أعرف لماذا يجب أن أراها على التلفزيون؟ كان لديها الخيار واختارت، أمر مقرف".
وهدد العديد من المشاهدين المحبطين بالامتناع عن تجديد اشتراكهم السنوي في القناة والذي يبلغ 159 جنيهًا إسترلينيًا.
وقال أحدهم: "ما الذي يحدث للبي بي سي؟ هل تمزحون معي؟ لن أدفع اشتراكي مرة أخرى... إنها إرهابية غير نادمة، ولا تستحق أن تُسمع قصتها كما لو كانت ضحية".