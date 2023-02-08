"شميمة بيغوم".. انتقادات تلاحق فيلمًا وثائقيًا عن "عروس داعش"

وحظيت محاولات بيغوم (23 عامًا) لاستعادة جنسيتها البريطانية وسمعتها بتغطية إعلامية كبيرة في السابق، لكن الآن يقول النقاد إن قناة "بي بي سي" تحاول تحويلها إلى نجمة من أجل حصد المشاهدات.

واتهم مشاهدو الفيلم الوثائقي "قصة شميمة بيغوم" (The Shamima Begum Story)، الثلاثاء، مذيع "بي بي سي" بتقديم شميمة كـ "شابة ضعيفة" باستخدام موسيقى ولقطات مختارة لها وهي تبكي أمام الكاميرا.

وتعيش شميمة الآن في مخيم للاجئين بشمال سوريا، والذي وصفته بأنه "أسوأ من السجن"، وقالت: "أنا أكره نفسي وأنا هناك، فعلى الأقل مع أحكام السجن يعلم المرء أنه ستكون هناك نهاية، لكن هنا، لا أعرف ما إذا كانت هناك نهاية أم لا".