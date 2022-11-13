آخرهن شيرين عبدالوهاب.. فنانات عدن لأزواجهن بعد خلافات "كبيرة"

أثارت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عودتها لزوجها السابق حسام حبيب بعد سلسلة من الإهانات المتبادلة بينهما.

ولم تكن حالة طلاق وعودة شيرين وحسام حبيب الوحيدة في الوسط الفني، إذ إن هناك حالات أخرى سبقتهما بدأت بالطلاق ثم التصريحات الغاضبة تلتها العودة السريعة.

شيرين وحسام

تلاسن شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب وصل لدرجة متقدمة عبر التصريحات التلفزيونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، وساحات المحاكم ما أدى إلى تفاقم الأزمة بين الثنائي.

ولم تصل العلاقة بين حبيب وشيرين إلى طريق مسدود في العودة، على الرغم من تصريحات شيرين المثيرة للجدل ضد حسام، والتي أدلت بها في شهر تموز/يوليو الماضي، وكان أبرزها: "وربنا أنا أتجوز الفيل أبو زلومة وما أتجوزوش، اروح أتجوز قرد من حديقة الحيوان وما أرجعش لحسام حبيب".

وطالبت حينها شيرين ممن سمَّتهم "الشعبين المصري والعربي" بـ"البصق" على حسام، لكنها خرجت بعد ذلك وأعلنت عودتها لحسام وقدمت اعتذاراً عن تصريحاتها السابقة بحقه.