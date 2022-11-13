آخرهن شيرين عبدالوهاب.. فنانات عدن لأزواجهن بعد خلافات "كبيرة"
أثارت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عودتها لزوجها السابق حسام حبيب بعد سلسلة من الإهانات المتبادلة بينهما.
ولم تكن حالة طلاق وعودة شيرين وحسام حبيب الوحيدة في الوسط الفني، إذ إن هناك حالات أخرى سبقتهما بدأت بالطلاق ثم التصريحات الغاضبة تلتها العودة السريعة.
شيرين وحسام
تلاسن شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب وصل لدرجة متقدمة عبر التصريحات التلفزيونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، وساحات المحاكم ما أدى إلى تفاقم الأزمة بين الثنائي.
ولم تصل العلاقة بين حبيب وشيرين إلى طريق مسدود في العودة، على الرغم من تصريحات شيرين المثيرة للجدل ضد حسام، والتي أدلت بها في شهر تموز/يوليو الماضي، وكان أبرزها: "وربنا أنا أتجوز الفيل أبو زلومة وما أتجوزوش، اروح أتجوز قرد من حديقة الحيوان وما أرجعش لحسام حبيب".
وطالبت حينها شيرين ممن سمَّتهم "الشعبين المصري والعربي" بـ"البصق" على حسام، لكنها خرجت بعد ذلك وأعلنت عودتها لحسام وقدمت اعتذاراً عن تصريحاتها السابقة بحقه.
ياسمين رئيس وهادي الباجوري
أما الفنانة ياسمين رئيس فقد تسبب تصريح جريء أدلى به زوجها هادي الباجوري، في الـ22 من شهر شباط/فبراير الماضي، في انفصالهما بعد قصة حب دامت 12 عاما، وظل الانفصال لقرابة الشهرين قبل أن يعودا إلى بعضهما في الـ14 من شهر نيسان/أبريل الماضي.
وتعود تفاصيل الطلاق عندما تعرض الباجوري لموجة من الهجوم من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وبعض العاملين في الوسط الفني، ومنهم الفنان أحمد فلوكس، بعد دعوته لعدم الخجل من المشاهد الجريئة أو القبلات في الفن، مشيراً إلى أنه لم يمانع أن تؤدي زوجته تلك المشاهد.
ولم تمر أيام قليلة على موجة الجدل، قبل أن تعلن ياسمين رئيس نبأ انفصالها رسمياً في تغريدة كتبتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وحينها نشرت رئيس الآية القرآنية: "وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.. صدق الله العظيم، الحمد لله على كل شيء.. عشرة طويلة ولكنها لم تدم"، لتفاجئ جمهورها بعد ذلك بعودتهما من جديد.
منة عرفة ومحمود المهدي
وشهدت علاقة الممثل المصري الشاب محمود المهدي بطليقته الفنانة منة عرفة توترات كثيرة، وصلت للطلاق 3 مرات، سبقتها مرتان عادا فيها، لكن وصلت العلاقة بعد ذلك لتلاسن وتراشق إلى حد اتهام المهدي في البداية لطليقته بأنها خانته.
وساد أول مرتين طلاق هادىء بين الثنائي، وكانت الأولى في الـ7 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2021، ثم عادا بعدها بـ48 ساعة فقط، ثم انفصلا من جديد في الأول من شهر آذار/مارس الماضي، لكن كشفت لاحقا منة عرفة أنها لم تنفصل رسميا، وفي المرتين كانا قد عقدا القران ولم يتم الزفاف رسميا.
وفي الـ21 من شهر أيار/مايو الماضي، أعلن المهدي زواجه رسميا من منة عرفة، لكن لم يستمر الزواج أكثر من 4 أشهر، وأعلنت منه عرفة انفصالهما للمرة الثالثة.
وخرج محمود المهدي في الـ30 من شهر أيلول/سبتمبر الماضي ليتراجع عن تصريحاته السابقة، بالقول إن "الانفصال ليس بسبب الخيانة، كل كلام أهلها معي أنني معطلها عن الشغل، ومفيش حد راضي يشغلها عشان أنا زوجها، وده بسبب الخلافات اللي حصلت بيني وبين بعض الفنانين والتصريحات المتبادلة بيننا بسبب منة".
ياسمين الخطيب ورمضان حسني
وفي واقعة مشابهة لمنة عرفة، انفصلت الفنانة والإعلامية المصرية ياسمين الخطيب عن زوجها رجل الأعمال رمضان حسني، مرة وعادت، ثم انفصلت مرة أخرى، وانهالت الاتهامات بينهما بعدما كشفت الأخيرة أسباب طلاقها للمرة الثانية من زوجها بأن خبرته في التعامل مع السيدات متواضعة.
وانفصلت الخطيب للمرة الأولى عن زوجها في الـ10 من شهر حزيران/يونيو الماضي، ثم عادت له بعد مرور 4 أيام فقط، لتعلن للمرة الثانية طلاقها في الـ8 من شهر تموز/يوليو الماضي.
وعقب الانفصال الثاني، أرجعت الفنانة والإعلامية المصرية أن سبب الطلاق هو خبرة طليقها المحدودة في الحياة وفي التعامل مع النساء، على حد وصفها، ليرد عليها الأخير ويتوعدها بالملاحقة القضائية.