بعد انقطاع 18 عاما.. مهرجان الأغنية الليبية يعيد الألق لفن أرهقه النزاع

عاد مهرجان الأغنية الليبية إلى الحياة في العاصمة طرابلس بعد انقطاع 18 عاماً، متحدياً الواقع السياسي المضطرب والانقسام وهشاشة الأمن.

يأتي ذلك، في ظل نزاع أثّر سلباً منذ 2011 على شتى المجالات، وأرهق الفن حتى بات في مرمى التهديد بل أحيانا الاندثار.

فالدورة الخامسة للمهرجان التي حملت اسم محمد حسن، أشهر فناني البلاد، وأقيمت تحت شعار "الأغنية الليبية بعيون متفائلة - الفن يجمعنا"، هي الأولى منذ تلك التي أقيمت عام 2004 في عهد نظام العقيد الراحل معمر القذافي.

وقال المدير التنفيذي لمهرجان الأغنية الليبية مروان تنتون: "الفنان واجهة ثقافية للبلدان، ونجاحنا في إطلاق دورته الخامسة، بمثابة عودة الحياة للفن الليبي والموسيقى".

وأضاف تنتون في حديث لوكالة "فرانس برس": "من خلال المهرجان نريد نقل صورة مشرفة للثقافة والهوية الليبية الوطنية التي نعتز بها".