آمال بحل لغز اختفاء جوليان ساندز بعد اكتشاف بقايا بشرية
عثر متنزهون بحسب السلطات المحلية في كاليفورنيا، على بقايا بشرية في منطقة جبل سان أنطونيو بالولاية، على مقربة من الموقع الذي فُقد فيه الممثل البريطاني جوليان ساندز قبل خمسة أشهر.
وأفاد مكتب قائد شرطة مقاطعة سان برناردينو في بيان بأن "المتنزهين عثروا على الرفات صباح السبت، واتصلوا بمركز شرطة فونتانا بعدما اكتشفوا الرفات قرب الجبل"، بحسب وكالة "فرانس برس".
وتمَّ نقل الرفات إلى مكتب الطبيب الشرعي لتحديد هوية الشخص الميت. ومن المتوقع أن تنتهي هذه العملية الأسبوع المقبل.
وفُقد أثر الممثل، البالغ 65 عامًا الذي اشتُهر خصوصًا بدوره في فيلمي "روم ويذ إيه فيو" و"وورلوك"، منذ الـ13 من كانون الثاني/يناير الفائت في جبل بالدي.
ويُعدّ هذا الجبل، المسمى أيضًا جبل سان أنطونيو الذي يبلغ ارتفاعه 3068 مترًا، أعلى قمة في سلسلة جبال سان غابرييل بالقرب من لوس أنجليس.
وتُشكّل المنطقة وجهة مقصودة من قِبل عشاق الأنشطة المقامة في الهواء الطلق، لكن سلسلة العواصف التي ضربت كاليفورنيا أخيرًا أدّت إلى تساقط كميات كبيرة من الثلوج؛ ما جعلها خطرة.
وقال قائد الشرطة في مقاطعة سان برناردينو في فترة حصول العواصف إن "خطورة المسار آخذة في التزايد، إذ بلغ عدد الوفيات المعروفة لمرتاديه ثمانية ما بين 2017 و2022".
وكان جوليان ساندز المولود في يوركشر شمال إنكلترا، يقيم في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وهو من هواة المشي في الطبيعة.