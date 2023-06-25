آمال بحل لغز اختفاء جوليان ساندز بعد اكتشاف بقايا بشرية

عثر متنزهون بحسب السلطات المحلية في كاليفورنيا، على بقايا بشرية في منطقة جبل سان أنطونيو بالولاية، على مقربة من الموقع الذي فُقد فيه الممثل البريطاني جوليان ساندز قبل خمسة أشهر.

وأفاد مكتب قائد شرطة مقاطعة سان برناردينو في بيان بأن "المتنزهين عثروا على الرفات صباح السبت، واتصلوا بمركز شرطة فونتانا بعدما اكتشفوا الرفات قرب الجبل"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وتمَّ نقل الرفات إلى مكتب الطبيب الشرعي لتحديد هوية الشخص الميت. ومن المتوقع أن تنتهي هذه العملية الأسبوع المقبل.

وفُقد أثر الممثل، البالغ 65 عامًا الذي اشتُهر خصوصًا بدوره في فيلمي "روم ويذ إيه فيو" و"وورلوك"، منذ الـ13 من كانون الثاني/يناير الفائت في جبل بالدي.