فيديو يظهر تأثر عبدالله الرويشد أثناء تشييع عبدالكريم عبدالقادر

وثق مقطع فيديو تأثر الفنان الكويتي عبدالله الرويشد أثناء تشييع مواطنه عبدالكريم عبدالقادر، الذي توفي يوم أمس الجمعة بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ80 عامًا.

ونشر الصحفي الكويتي نايف الشمري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر فيه الفنان عبدالله الرويشد متأثرًا بوفاة الفنان الكويتي القدير، الملقب بـ"الصوت الجريح".