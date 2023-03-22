مسلسلات إذاعية تنافس دراما التلفزيون بمصر خلال رمضان

تعود المسلسلات الإذاعية لتفرض نفسها بقوة على الوسط الفني في شهر رمضان 2023 في مصر، لتنافس الأعمال التليفزيونية بقوة هذا العام.

وتشهد المسلسلات الإذاعية استقطابًا للعديد من النجوم اللامعة في الدراما التلفزيونية، الذين غاب بعضهم عن الشاشة الفضية هذا العام.

وأبرز الأسماء العائدة للدراما الإذاعية الفنان يحيى الفخراني، الذي يعود بعد غياب طويل عن الإذاعة، بالإضافة إلى غيابه العام الماضي والحالي عن تقديم مسلسلات تلفزيونية في رمضان، بعد حضور قوي خلال الأعوام الماضية.

ونستعرض في التقرير الآتي أبرز الأعمال الإذاعية في شهر رمضان 2023 بمصر: