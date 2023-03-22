مسلسلات إذاعية تنافس دراما التلفزيون بمصر خلال رمضان
تعود المسلسلات الإذاعية لتفرض نفسها بقوة على الوسط الفني في شهر رمضان 2023 في مصر، لتنافس الأعمال التليفزيونية بقوة هذا العام.
وتشهد المسلسلات الإذاعية استقطابًا للعديد من النجوم اللامعة في الدراما التلفزيونية، الذين غاب بعضهم عن الشاشة الفضية هذا العام.
وأبرز الأسماء العائدة للدراما الإذاعية الفنان يحيى الفخراني، الذي يعود بعد غياب طويل عن الإذاعة، بالإضافة إلى غيابه العام الماضي والحالي عن تقديم مسلسلات تلفزيونية في رمضان، بعد حضور قوي خلال الأعوام الماضية.
ونستعرض في التقرير الآتي أبرز الأعمال الإذاعية في شهر رمضان 2023 بمصر:
أحلام شهرزاد
يقدم الفنان يحيى الفخراني هذا العام مسلسلًا إذاعيًّا بعنوان "أحلام شهرزاد" وهو عن رواية الأديب المصري طه حسين، وكتب معالجته الدرامية زوجته لميس جابر.
مطلوب عريس
يقدم الفنان أحمد حلمي مسلسل "مطلوب عريس"، بمشاركة الفنانة هنا الزاهد في ثالث تعاون إذاعي بينهما، إذ قدَّما العام الماضي مسلسل "العصمة في إيدي"، كما قدَّما مسلسل "لف وارجع تاني" عام 2020.
كارت أحمر
مسلسل كوميدي بطولة بيومي فؤاد، ورنا رئيس، وعمرو وهبة، وهو من المسلسلات الإذاعية الكوميدية التي ستنافس بقوة.
مين في دول؟
تشترك الفنانة الكوميدية إيمان السيد في بطولة مسلسل "مين في دول؟" مع الفنان محمد نشأت، ليقدم عبر الإذاعة في رمضان.
صلاح التلميذ
يعوّض أكرم حسني غيابه عن الدراما التليفزيونية هذا العام بمشاركته في مسلسل إذاعي بعنوان "صلاح التلميذ"، ويشاركه البطولة كل من شيري عادل، وإبرام سمير، ومصطفى غريب.
اعترافات خوخة
حرصت نيللي كريم على تقديم مسلسل إذاعي بالإضافة إلى المسلسل التلفزيوني "عملة نادرة"، إذ تقدَم مسلسلًا بعنوان "اعترافات خوخة"، ويشاركها البطولة الفنان محمد فراج.