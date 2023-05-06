ردا على الحملة ضدها.. أصالة تصل حفلها بمصر بـ"مركب" وتتبرع بثلث أجرها

ويبدو أن أصالة قررت الرد على حملة طالبت بإلغاء حفلها في مصر بدعوى إنكارها فضلها عليها، بالإعلان أنها ستتبرع بأجر حفلها لثلاث مؤسسات خيرية هي مؤسسة مصر الخير ومستشفى 57357، ورعاية السوريين في مصر، من على خشبة المسرح.

وأعلنت: "يسعدني ويشرفني إني اتبرع بتلت أجري لـ "مستشفى أهل مصر"، والتلت الثاني لـ "مستشفى 57357"، والتلت الأخير للسوريين، أنا ضميري كتير صاحي وبتمنى يكون ده يوم الضمير العالمي".