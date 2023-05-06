ردا على الحملة ضدها.. أصالة تصل حفلها بمصر بـ"مركب" وتتبرع بثلث أجرها
عمدت الفنانة السورية أصالة نصري فيما يبدو إلى الوصول إلى حفلها على ضفاف بحيرة "عين البصيرة"، الملاصقة للمتحف القومي للحضارة المصرية في العاصمة القاهرة، بمركب برفقة زوجها فائق حسن.
ويبدو أن أصالة قررت الرد على حملة طالبت بإلغاء حفلها في مصر بدعوى إنكارها فضلها عليها، بالإعلان أنها ستتبرع بأجر حفلها لثلاث مؤسسات خيرية هي مؤسسة مصر الخير ومستشفى 57357، ورعاية السوريين في مصر، من على خشبة المسرح.
وأعلنت: "يسعدني ويشرفني إني اتبرع بتلت أجري لـ "مستشفى أهل مصر"، والتلت الثاني لـ "مستشفى 57357"، والتلت الأخير للسوريين، أنا ضميري كتير صاحي وبتمنى يكون ده يوم الضمير العالمي".
وشددت الفنانة السورية على هامش حفلها أنها لا تستطيع أن تنكر فضل مصر عليها، خلال مشوارها الفني.
وقالت في مطلع حديثها: "أنا عادة ما بعرف أحكي غير بالشامي ورغم أنه الشام كانت آخر مرة كنت نزلتها من أكتر من نص عمر وسنين كتير أكتر من نصف عمري بشوية كتار قضيتهم معكم وبينكم شو هو الوطن غير المستقر شو هو الوطن ولادنا بيحكو مصري بس أنا وأمي العزيزة بنحكي سوري بس ولادنا كلهم بيشجعوا الفريق المصري لأنهم هما مصريين ولدوا هون وبيحكوا مصري وأصحابهم مصريين".
وأضافت: "عندي صديق عزيز وحبيبي والشباب والبنات بتموت عليه وبتحبه هو رامي صبري القمر، كفاية جماعة نحكي بالطبيعي، نقول والله إحنا بنحب هيك، في حد ما بيحب الهواء والماء والحياة كيف في بني آدم ينكر فضل مصر، محبتكم بتكفي، اتفضلوا غنوا معايا علشان تنسوني المشكلة اللي عدت".
وطلبت أصالة من رامي صبري الصعود إلى المسرح، فمازح الأخير الجمهور قائلًا: "زعلانين إني قولت أصالة مصر" لترد الفنانة: "ما أنا مصر".