إيقاف مسلسل "أنا في ورطة" التركي بعد 5 حلقات
يبدو أن إحدى القنوات التركية وجدت نفسها في ورطة، بعدما فشل أحد المسلسلات الذي بدأت في عرضه مؤخراً تحت اسم "أنا في ورطة"، في تحقيق نسب مشاهدة مرضية.
واضطرت قناة ATV التركية لوقف عرض مسلسل "أنا في ورطة" بعد الحلقة الخامسة فقط، وذلك نتيجة فشل المسلسل في جذب المشاهدين.
وتذيل مسلسل "أنا في ورطة" قائمة طويلة من المسلسلات والبرامج التركية التي عرضت في الأيام الأخيرة، حيث فشل منذ عرض الحلقة الأولى في حصد انطباعات إيجابية.
ووصفت بعض التقارير التركية مسلسل "أنا في ورطة" بأنه من أضعف الأعمال الدرامية التركية في عام 2023، رغم التكلفة الإنتاجية الضخمة بحسب صناع العمل.
وتدور أحداث المسلسل في إطار من الحركة والإثارة، وبطل المسلسل ضابط شرطة سابق من عائلة ذات ماض سري، تم فصله من وظيفته في قسم الشرطة بسبب عدم السيطرة على غضبه.
ويشكل الضابط السابق مع صديق له ثنائياً انتقامياً لمتابعة قضايا المظلومين، لتتوالى الأحداث بعد ذلك حسب السياق الدرامي.
وتحظى المسلسلات التركية منذ سنوات بنسب متابعة عالية، وحققت الكثير منها أصداء واسعة في العالم العربي، حتى أن الكثير منها تمت دبلجته إلى اللغة العربية الفصحى تارة والعامية تارة، باللكنة السورية.