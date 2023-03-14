إيقاف مسلسل "أنا في ورطة" التركي بعد 5 حلقات

يبدو أن إحدى القنوات التركية وجدت نفسها في ورطة، بعدما فشل أحد المسلسلات الذي بدأت في عرضه مؤخراً تحت اسم "أنا في ورطة"، في تحقيق نسب مشاهدة مرضية.

واضطرت قناة ATV التركية لوقف عرض مسلسل "أنا في ورطة" بعد الحلقة الخامسة فقط، وذلك نتيجة فشل المسلسل في جذب المشاهدين.

وتذيل مسلسل "أنا في ورطة" قائمة طويلة من المسلسلات والبرامج التركية التي عرضت في الأيام الأخيرة، حيث فشل منذ عرض الحلقة الأولى في حصد انطباعات إيجابية.

ووصفت بعض التقارير التركية مسلسل "أنا في ورطة" بأنه من أضعف الأعمال الدرامية التركية في عام 2023، رغم التكلفة الإنتاجية الضخمة بحسب صناع العمل.