نقل وديع جورج وسوف إلى العناية المركزة في حالة حرجة
نقل المطرب وديع نجل الفنان السوري جورج وسوف، إلى العناية المركزة في أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت في حالة حرجة، بعد تعرضه لمضاعفات خطيرة خلال الساعات الماضية.
وكشفت وسائل إعلام لبنانية أن الفنان "وديع" أجرى جراحة تكميم للمعدة، قبل أسبوع، وعاد إلى المنزل، إلا أنه تعرَّض لمضاعفات خطيرة، خلال الساعات الماضية، مما دعا نقله إلى مستشفى "مار يوسف" بالدورة في لبنان، وعلى الفور أمر الأطباء بحجزه في الرعاية المركزة.
وأثار عدد من الفنانين والإعلاميين اللبنانيين، الخميس، حيرة الجمهور، بعد مطالبة بعضهم التبرع بالدم لشخص (لم يذكروا اسمه)، بينما طالب آخرون بالدعاء بظهر الغيب لشخص (مجهول) مما أثار تساؤلات الجمهور حول هذا الشخص.
ونشرت الفنانة إليسا، الخميس، تغريدة عبر حسابها على "تويتر" مطالبة الجمهور بتوفير وحدات دم لشخص وصفته بـ "العزيز"، ليربط الجمهور بين تغريدتها والوضع الصحي لنجل جورج وسوف.
وطلبت الإعلامية منى أبو حمزة في أكثر من منشور، التبرّع بوحدات دم لـ "شخص يعز علينا وعليكم، الله يشفي المريض الذي يحتاج للدم، ويشفي كل المرضى يا رب".
وأعلنت منى أبو حمزة بعدها عن توفير وحدات الدم المطلوبة، قائلة: "بفضل كرمكم ولهفتكم تم تأمين كمية الدم المطلوبة للآن، عسى ألا يصيبكم أي مكروه، أنتم الرجاء، وفي حال الحاجة سنلجأ لكم من جديد".
وطلب الإعلامي "نيشان" الدعاء دون أن يذكر اسم وديع، وكتب: "قلبي حزين… يا ربّ اشفهِ، يا رب".
وكشفت وسائل إعلام محلية، أن هذا الشخص هو "وديع" نجل جورج وسوف، حيث طلب الفريق المعالج نقل دم له، كون حالته حرجة الآن، ولم يتم الإفصاح عن تفاصيل المضاعفات حتى الآن.