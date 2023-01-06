نقل وديع جورج وسوف إلى العناية المركزة في حالة حرجة

نقل المطرب وديع نجل الفنان السوري جورج وسوف، إلى العناية المركزة في أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت في حالة حرجة، بعد تعرضه لمضاعفات خطيرة خلال الساعات الماضية.

وكشفت وسائل إعلام لبنانية أن الفنان "وديع" أجرى جراحة تكميم للمعدة، قبل أسبوع، وعاد إلى المنزل، إلا أنه تعرَّض لمضاعفات خطيرة، خلال الساعات الماضية، مما دعا نقله إلى مستشفى "مار يوسف" بالدورة في لبنان، وعلى الفور أمر الأطباء بحجزه في الرعاية المركزة.