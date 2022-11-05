وعكة صحية تدخل الإعلامية الكويتية "ماما أنيسة" المستشفى

وتعتبر ماما أنيسة البالغة من العمر 87 عاماً، واحدة من أبرز إعلاميات الكويت، ولها ألقاب عدة من بينها "حبيبة العرب" و"أم الكويتيين" و"أم الأجيال".

ويعتبر لقب "ماما أنيسة" هو الأشهر، حيث أطلق عليها كونها كانت متخصصة في برامج الأطفال.

وقدمت العديد من البرامج في التلفزيون والإذاعة، منها: جنة الأطفال، ومع الأطفال، نادي الأطفال، صبيان وبنات، الأطفال والصيف، ماما أنيسة والأطفال، عيال الديرة، وفي الإذاعة: ماما أنيسة والصغار، ماما أنيسة والشباب، للحديث معًا، ومع الشباب.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أعلنت "ماما أنيسة"، إصابتها بفيروس كورونا، عقب إجرائها المسحة الطبية إثر شعورها بالتعب، رغم التزامها بالاشتراطات الصحية وتلقيها المطعوم.