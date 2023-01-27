منتج "باب الحارة" ردا على هجوم ياسر العظمة: "غيران لإنو ما شارك بالعمل"

رد المنتج السوري محمد قبنض على مواطنه الفنان ياسر العظمة بعد أن شن الأخير هجوما على مسلسل "باب الحارة".

وقال المنتج قبنض في مداخلة تلفزيونية إن "كل من يذكر اسمه يبحث فقط عن الشهرة، وأن أي شخص ينتقد مسلسل باب الحارة يفعل ذلك من باب الغيرة، كونه غير مشارك فيه".

وشدد على أن أجزاء مسلسل "باب الحارة" تمضي قدما، منوها على أنه لا يقصد شخص الفنان ياسر العظمة في كلامه فقط، لكن كل من يقوم بانتقاد اسمه كمحمد قبنض ومسلسل "باب الحارة"، معتبرا أن من يفعلون ذلك، يرغبون في جذب انتباه الناس، والحصول على "ترند" على حسابه.