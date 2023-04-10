زارا البلوشي تكشف تفاصيل طلاقها من المخرج سمير عارف
كشفت الفنانة العمانية المقيمة في السعودية، زارا البلوشي، تفاصيل طلاقها من المخرج السعودي سمير عارف، بعد زواج استمر 5 سنوات.
وخرجت البلوشي عبر حسابها في "سناب شات"، تحدثت فيه لأول مرة عن تفاصيل الطلاق، لافتة إلى أنها تركت منزل الزوجية قبل 8 أشهر من طلاقهما الرسمي.
وقالت إنها عندما تركت بداية منزل زوجها لم تخبر أهلها بانفصالهما، وتوجهت إلى منزل شقيقتها، حيث عاشت معها لمدة من الوقت، مبينة أنها لم تكن تملك في حسابها البنكي آنذاك سوى 3 آلاف ريال سعودي (800 دولار أمريكي).
وأضافت أنها في ذلك الوقت، كانت تبحث عن أي سبب للتواصل معه، فعمدت للاتصال به بذريعة رغبتها بتسجيل شريحة الهاتف باسمها كونها مسجلة باسمه، إلا أنها فوجئت بجوابه: "يلا يا زوز تبغين شي أنا أتابع مسلسل على نيتفليكس".
ولفتت الفنانة العمانية إلى أن جوابه عكس عدم اهتمامه بها طوال فترة ابتعادهما، في الوقت الذي قضته في معاناة، مبررة سلوكه، بأنه كان يرى "أنت زعلتي من نفسك ترضين من نفسك".
وأكدت أنه رغم كل شيء، ظلت راغبة في العودة إليه، وحين عرض عليها العمل في "العاصوف"، استأجرت منزلًا بالقرب من منزله، على أمل العودة.
وتابعت البلوشي، الشهور مرت دون أن يحدث شيء، لكنها كانت قد بدأت العمل في الإعلانات وإشغال نفسها بعيدا عنه، وبعد ذلك التقت به، وطلب منها العودة، لكنها رفضت ذلك، معلقة بأن "الوقت كان قد فات، ولم تعد تريده".
وشددت على أن عائلة طليقها سمير عارف، تواصلت معها فور علمها بالطلاق، وناشدتها العودة، واصفة عائلته بـ"الراقين"، مؤكدة أنها ما زالت على تواصل معها، ومع طليقها، مبررة أنه "إنسان جيد لكن لم يحصل أي توافق بينهما".