زارا البلوشي تكشف تفاصيل طلاقها من المخرج سمير عارف

كشفت الفنانة العمانية المقيمة في السعودية، زارا البلوشي، تفاصيل طلاقها من المخرج السعودي سمير عارف، بعد زواج استمر 5 سنوات.

وخرجت البلوشي عبر حسابها في "سناب شات"، تحدثت فيه لأول مرة عن تفاصيل الطلاق، لافتة إلى أنها تركت منزل الزوجية قبل 8 أشهر من طلاقهما الرسمي.

وقالت إنها عندما تركت بداية منزل زوجها لم تخبر أهلها بانفصالهما، وتوجهت إلى منزل شقيقتها، حيث عاشت معها لمدة من الوقت، مبينة أنها لم تكن تملك في حسابها البنكي آنذاك سوى 3 آلاف ريال سعودي (800 دولار أمريكي).

وأضافت أنها في ذلك الوقت، كانت تبحث عن أي سبب للتواصل معه، فعمدت للاتصال به بذريعة رغبتها بتسجيل شريحة الهاتف باسمها كونها مسجلة باسمه، إلا أنها فوجئت بجوابه: "يلا يا زوز تبغين شي أنا أتابع مسلسل على نيتفليكس".