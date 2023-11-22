مستقبل فرقة BTS غامض بعد التحاق 4 أعضاء آخرين بالتجنيد الإلزامي
بدأ آخر أربعة أعضاء في فرقة الكاي بوب الشهيرة "بي تي إس" BTS لم يؤدوا بعد خدمتهم العسكرية الإلزامية، إجراءت الالتحاق بالجيش الكوري الجنوبي، على ما أعلنت، الأربعاء، الشركة التي تنتج أعمال الفرقة الشهيرة.
وأصبحت هذه الفرقة السباعية في 10 سنوات بمثابة ظاهرة ثقافية عالمية، إذ درّت مبالغ مالية كبيرة على الاقتصاد الكوري الجنوبي، ولها عدد كبير جدًّا من المعجبين في مختلف أنحاء العالم تُطلق عليهم تسمية "آرمي" ARMY.
إلا أن جميع الرجال الكوريين الجنوبيين الأصحاء بدنيًّا ملزمون بتأدية الخدمة العسكرية لمدة 18 شهرًا على الأقل. وبعد نقاش دام سنوات حول ما إذا كان أعضاء "بي تي سي" يستحقون إعفاءَهم من التجنيد، بدأ جين، أكبر هؤلاء سنًّا، خدمته في كانون الأول/ديسمبر الفائت، وتبعه زميله في الفرقة جايهوب في نيسان/أبريل، ثم سوغا في أيلول/سبتمبر.
أما الأعضاء الأربعة الآخرون آر إم وجيمين وفي (V) وجونغ كوك فيفترض أن يبدأوا خدمتهم قريبًا، بحسب شركة "بيغ هيت ميوزيك" التي تنتج أعمال الفرقة.
مستقبل الفرقة غامض
وأفادت الشركة بأنها تودّ "إعلام المعجبين بأن آر إم وجيمين وفي وجونغ كوك بدأوا عملية التجنيد في الجيش".
وأضافت في بيان "نطلب منكم الاستمرار في حب آر إم وجيمين وفي وجونغ كوك ودعمهم حتى يكملوا خدمتهم العسكرية".
ويتساءل المحللون عن مستقبل الفرقة بعد تسريح أعضائها السبعة من التزاماتهم العسكرية.
ويجد بعض نجوم الكاي-بوب صعوبة في استئناف مسيرتهم الفنية بعد تأديتهم الخدمة في الجيش، إذ من السهل أن يأخذ آخرون مكانهم.
وأعلنت "بي تي إس" العام الفائت عن "استراحة" لأنها "منهكة"، ليتسنى لكل من أعضائها الشباب السبعة التركيز على مسيرته الخاصة. ورجّح البعض أن يكون ذلك عائدًا إلى التجنيد الإجباري.
لكنّ "هايب" التي تتولى إدارة أعمال الفرقة أعلنت في أيلول/سبتمبر الفائت أن الأعضاء السبعة جددوا عقودهم معها؛ ما يوحي أنهم يعتزمون استئناف مسيرتهم الفنية لدى عودتهم إلى الحياة المدنية.