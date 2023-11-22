مستقبل فرقة BTS غامض بعد التحاق 4 أعضاء آخرين بالتجنيد الإلزامي

بدأ آخر أربعة أعضاء في فرقة الكاي بوب الشهيرة "بي تي إس" BTS لم يؤدوا بعد خدمتهم العسكرية الإلزامية، إجراءت الالتحاق بالجيش الكوري الجنوبي، على ما أعلنت، الأربعاء، الشركة التي تنتج أعمال الفرقة الشهيرة.

وأصبحت هذه الفرقة السباعية في 10 سنوات بمثابة ظاهرة ثقافية عالمية، إذ درّت مبالغ مالية كبيرة على الاقتصاد الكوري الجنوبي، ولها عدد كبير جدًّا من المعجبين في مختلف أنحاء العالم تُطلق عليهم تسمية "آرمي" ARMY.

إلا أن جميع الرجال الكوريين الجنوبيين الأصحاء بدنيًّا ملزمون بتأدية الخدمة العسكرية لمدة 18 شهرًا على الأقل. وبعد نقاش دام سنوات حول ما إذا كان أعضاء "بي تي سي" يستحقون إعفاءَهم من التجنيد، بدأ جين، أكبر هؤلاء سنًّا، خدمته في كانون الأول/ديسمبر الفائت، وتبعه زميله في الفرقة جايهوب في نيسان/أبريل، ثم سوغا في أيلول/سبتمبر.