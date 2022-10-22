والد حسام حبيب يهاجم ابنه: حطّمت زوجتك بجهلك





ووجه حسين حبيب رسالة لابنه، قائلًا: "إنت كده مش بتحافظ على مال زوجتك، أنت بتخالف شرع ربنا، والنتيجة إنهم فضحوها وقضوا على مستقبلها، وزرعت العداوة بينهم، وحطمت زوجتك بجهلك بشرع ربنا، ولو كنت سألت أباك لأرشدك للحق، والكل طلع هو الكسبان يا قاطع صلة الرحم والعاصي لأبيك، ضيعت نفسك وضيعت البنت معك".

وواصل: "هوه ينفع أخوها بقاله أكتر من 20 سنة بيراعي أخته وهي مصدر رزقه، آجي أقفل عليه الحنفية ويقعد 4 سنين من غير شغل، وراجع تاني تقفل عليه الحنفية هو وأمه وأخته وعايزه يسيبك، ياناوي على قوتي، ياناوي على موتي، الزوج يتعوض، الأم والأخ لا يعوضان، كلمة حق لوجه الله، والدين النصيحة".



وأضاف والد حسام حبيب في منشور آخر: "إنت بتقول لما رجّعت لها العربية، واحد بيشتغل معها أخد العربية إللي بخمسة ملايين وقال لها هبقى أديكِ بها شغلًا، وواحد محاسب تعرفه قريب شكالها حاله أعطته 100 ألف دولار وخلع، وبتكتب شيكات للناس على بياض، إنت كده بتدّي مبررًا لأهلها ليحجروا عليها وبطّلعها على إنها سفيهة وعبيطة، وأنا من معرفتي بيها أنها واعية وناصحة، بتيجي تكحلها تعميها، اسأل أباك يقولك تقول إيه".



