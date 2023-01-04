"أزمة صحية" تنقل الفنان القطري غازي حسين إلى المستشفى

تعرَّض الفنان القطري القدير غازي حسين إلى جلطة قلبية تسببت في نقله إلى المستشفى وإجرائه عملية جراحية.

وكان الفنان الإماراتي "حبيب غلوم" قد كشف عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرّض الفنان غازي لجلطة قلبية استدعت نقله إلى المستشفى، داعيًا له بالشفاء العاجل.

وعلق في معرض حديثه: "دعواتكم أيها الأحبة للفنان القطري الكبير غازي حسين إثر تعرضه لنوبة قلبية، وأسأل المولى -عز وجل- أن يحفظه ويبارك في عمره.. سلامتك يا بوناظم، أجر وعافية، ما تشوف شر إن شاء الله".