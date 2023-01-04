"أزمة صحية" تنقل الفنان القطري غازي حسين إلى المستشفى
تعرَّض الفنان القطري القدير غازي حسين إلى جلطة قلبية تسببت في نقله إلى المستشفى وإجرائه عملية جراحية.
وكان الفنان الإماراتي "حبيب غلوم" قد كشف عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرّض الفنان غازي لجلطة قلبية استدعت نقله إلى المستشفى، داعيًا له بالشفاء العاجل.
وعلق في معرض حديثه: "دعواتكم أيها الأحبة للفنان القطري الكبير غازي حسين إثر تعرضه لنوبة قلبية، وأسأل المولى -عز وجل- أن يحفظه ويبارك في عمره.. سلامتك يا بوناظم، أجر وعافية، ما تشوف شر إن شاء الله".
بدوره، طمأن الفنان القطري جمهوره على صحته، حيث وثَّق عبر فيديو تواجده على سرير المستشفى، لافتًا إلى أن "الجلطة مرت على خير".
وقال إنه أجرى عملية قسطرة لفتح شريان كان مسدودًا 100%، وتبين كذلك عبر الفحوصات انسداد شرايين أخرى، مبينًا أنه يخضع للمراقبة الطبية، وقد يخرج من المستشفى ويستمر في مراقبة وضعه الصحي والشرايين الأخرى، أو ربما يتم اتخاذ قرار بفتح الشرايين أولًا بأول.
وأكد أن وضعه الصحي العام في استقرار، مقدمًا شكره للجميع.
وكانت بداية الفنان القطري غازي حسين، البالغ من العمر 73 عامًا في ستينيات القرن الماضي، حيث انطلق من إذاعة قطر.
وشارك لاحقًا في برامج الأطفال، وفوازير رمضانية، قبل أن يبرز اسمه في برنامج الأطفال الشهير "افتح يا سمسم".
وما لبث أن اقتحم غازي حسين الدراما والمسرح، ليبدع بشكل خاص في تجسيد أدوار الشر.