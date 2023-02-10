إدريس ألبا: لا أريد أن يطلق علي اسم "الممثل الأسود"

واشتهر إلبا بتصويره لشخصية زعيم المخدرات "سترينجر بيل" في سلسلة "The wire" إضافة إلى DCI John Luther في مسلسل الجريمة "Luther" على تلفزيون "بي بي سي" البريطانية إلى جانب فيلم "مانديلا.. المشية الطويلة إلى الحرية".

وبالنسبة إلى إلبا: "العنصرية حقيقية جدًا" ، لكنه يعتقد أنها "قوية بقدر ما تسمح لها أن تكون"، مضيفا: "توقفت عن وصف نفسي كممثل أسود عندما أدركت أنه وضعني في صندوق.. علينا أن ننمو ونمضي قدما.. بشرتنا ليست أكثر من ذلك: إنها مجرد جلد".

وفي المقابلة، ناقش إلبا أسبابه لممارسة مهنة في مجال الفن والترفيه، قائلاً إنها لم تكن لكسر الحواجز أبدًا كرجل أسود.

وتابع: "لقد فعلت ذلك لأنني اعتقدت أنها مهنة رائعة ويمكنني القيام بعمل جيد فيها.. عندما تصعد السلم، يُسأل عن شعورك بأن تكون أول أسود يفعل هذا أو ذاك.. حسنًا ، إنه نفس الشيء لو كنت أبيض.. إنها المرة الأولى بالنسبة لي لا أريد أن أكون أول أسود، أنا أولا إدريس".

ولفتت الشبكة إلى أنه يمكن مشاهدة إلبا في فيلم "Luther: The Fallen Sun الذي تعرضه شبكة "نتفليكس" الأمريكية في 24 الشهر الجاري.