زواج المشهور غازي الذيابي يثير الجدل وسط متابعة الملايين

أثار نجم قناة بداية السابق، والذي يتابعه الملايين في مواقع التواصل الاجتماعي، غازي الذيابي، جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة بحفل زفافه الذي تابعه الملايين ليشاهدوا هدايا ثمينة بينها سيارات فارهة ومبالغ مالية كبيرة بينما يحيط به الحراس من كل اتجاه.

وطوال الأيام الماضية، كان الذيابي محط جدل بعد أن حرص على مشاركة تفاصيل استعداداته لحفل الزفاف من شابة قريبة له تدعى غيداء، وظل ينتظر الارتباط بها بشكل رسمي سنوات تخرجت خلالها من الجامعة.

وتوج الذيابي تلك الاستعدادات بحفل زفاف غير تقليدي، حضره عدد كبير من المدعوين الذين قدم كثير منهم هدايا بينها مبالغ بمئات آلاف الريالات وسيارات فارهة انضمت لهدايا سابقة تلقاها في الأيام الماضية التي كان يستعد فيها للحفل.