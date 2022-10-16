زواج المشهور غازي الذيابي يثير الجدل وسط متابعة الملايين
أثار نجم قناة بداية السابق، والذي يتابعه الملايين في مواقع التواصل الاجتماعي، غازي الذيابي، جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة بحفل زفافه الذي تابعه الملايين ليشاهدوا هدايا ثمينة بينها سيارات فارهة ومبالغ مالية كبيرة بينما يحيط به الحراس من كل اتجاه.
وطوال الأيام الماضية، كان الذيابي محط جدل بعد أن حرص على مشاركة تفاصيل استعداداته لحفل الزفاف من شابة قريبة له تدعى غيداء، وظل ينتظر الارتباط بها بشكل رسمي سنوات تخرجت خلالها من الجامعة.
وتوج الذيابي تلك الاستعدادات بحفل زفاف غير تقليدي، حضره عدد كبير من المدعوين الذين قدم كثير منهم هدايا بينها مبالغ بمئات آلاف الريالات وسيارات فارهة انضمت لهدايا سابقة تلقاها في الأيام الماضية التي كان يستعد فيها للحفل.
وشوهدت مقاطع فيديو متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، منذ يوم أمس السبت، لحفل الزفاف واستعداداته في الأيام الماضية، ملايين المرات، وسط تعليقات متباينة انقسم فيها أصحابها بين معجب ومهنئ من جهة وبين منتقد من جهة ثانية.
ويقول مدونون أعجبهم حفل الزفاف غير التقليدي، إن الذيابي شاعر وابن عائلة وقبيلة عريقة ومعروفة، ومن حقه أن يحتفل بزفافه وضيوفه بالطريقة التي يختارها طالما أنه لا يسيء للآخرين.
بينما ينتقد فريق آخر مظاهر الثراء والهدايا الثمينة في الزفاف، ويشكك البعض في حقيقة كونها هدايا نهائية، وإنما باتفاق مسبق بين الطرفين بهدف إعلاني للمقدمين.
ويضاف الجدل حول حفل الزفاف وهداياه الثمينة، والحراسة الخاصة حول العريس، للجدل الذي تسبب به العريس قبل أيام عندما نشر مقطع فيديو لغرفة نومه مشيراً لكون الزفاف سيكون نهاية لصراعه مع الشهوات على حد قوله، حيث اعتبر كثيرون أن تعليقه يعكس نظرته الجنسية للزواج والمرأة فقط، رغم وجود مدافعين كثر عنه أيضاً.
ويلاحق الجدل مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي على الدوام، بينما سنت الرياض مؤخراً تشريعاً جديداً يلزمهم بالحصول على ترخيص عند نشر الإعلانات التجارية التي تدر عليهم الملايين.