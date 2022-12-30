مشاهير ونجوم عالميون رحلوا في 2022
شهد العام 2022 رحيل العديد من مشاهير ونجوم الفن العالميين، حيث يستعرض التقرير أبرز الراحلين الذين كان العديد منهم من أيقونات السينما والفن في الغرب.
كريستي آلي
من جميلات هوليوود الشهيرات، توفيت في 5 كانون الأول/ديسمبر الجاري، بعد صراع مع السرطان عن عمر ناهز 71 عامًا.
حازت كريستي آلي على جوائز عديدة، بينها الـ "إيمي" و"غولدن غلوب"، واشتهرت بأدوارها مع النجم جون ترافولتا، كما يذكر أنهما سبق وارتبطا وكانا بين أشهر ثنائيات هوليوود.
ويليام هيرت
توفي الممثل الأمريكي ويليام هيرت في 10 آذار/ مارس الفائت، عن عمر ناهز 71 عامًا.
اشتهر بأدواره في العديد من الأفلام، أبرزها "The Incredible Hulk" و"The Village".
كما أنه حاز على أكثر من جائزة وتكريم، بما في ذلك الأوسكار، البافتا وجائزة جمعية نقاد السينما.
توم باركر
صُدم المعجبون حول العالم بخبر رحيل المغني البريطاني الشاب عضو فرقة The Wanted، وأعلن عن وفاته في 30 آذار/ مارس بعد صراع مع سرطان المخ وهو في الـ 33 عامًا من عمره.
نيكي أيكوكس
فجع محبو الممثلة الأمريكية بوفاتها يوم 16 نوفمبر عن عمر 47 عامًا، بعد صراع مع اللوكيميا.
وتشتهر نيكي بأدوارها في العديد من الأعمال، خاصة فيلم Jeepers Creepers ومسلسل Supernatural.
راي ليوتا
يعد من أيقونات نجوم هوليوود، واشتهر بالعديد من الأعمال، خاصة دوره في فيلم العصابات المعروف Goodfellas.
توفي راي ليوتا في 26 أيار/مايو الفائت، بينما كان في جمهورية الدومنيكان من أجل تصوير فيلم "Dangerous Waters".
وذكرت التقارير أنه توفي أثناء نومه.
روبي كولترين
النجم البريطاني روبي كولترين، صاحب شخصية "هاغريد" الشهيرة والمحبوبة من سلسلة أفلام هاري بوتر، صدم خبر وفاته عن عمر 72 عامًا عددًا لا يحصى من محبيه حول العالم.
وكان النجم قد أمضى أيامه الأخيرة في المستشفى قبل أن يتوفى في 14 تشرين الأول/أكتوبر إثر اصابته بفشل في العديد من الأعضاء الحيوية.
ليزلي جوردن
اشتهر الكوميديان الأمريكي بمواهبه المتعددة في الكتابة المسرحية والغناء بجانب التمثيل، كما يشتهر بمشاركته في مسلسل "بوسطن ليغل".
وجاءت وفاته صادمة، إذ لقي مصرعه عن عمر ناهز 67 عامًا، إثر حادث سيارة في هوليوود يوم 24 تشرين الأول/ أكتوبر.
بيتي وايت
أحد أبرز الأيقونات التي فقدها عالم هوليوود في مطلع 2022، توفيت إثر سكتة دماغية قبل أيام فقط من عيد ميلادها الـ 100.
تونيشا شارما
شهد عالم بوليوود ضجة كبيرة بعد وفاة الممثلة الهندية الشابة تونيشا شارما ذات الـ 20 عامًا في وقت سابق من الشهر الجاري.
وأنهت تونيشا حياتها بنفسها شنقًا في الحمام بأحد مواقع التصوير أثناء العمل على أحدث أعمالها، وأثارت وفاتها الكثير من الجدل بعدما اتهمت زميلها "شيزان محمد خان" بتحريضها على الانتحار، ليتم اعتقاله والتحقيق في الأمر، خاصة أنهما سبق أن ارتبطا.
بيليه
يشار إلى أن آخر لحظات العام الجاري شهدت وفاة أسطورة كرة القدم البرازيلي "بيليه" عن عمر 82 عامًا بعد صراع طويل مع السرطان، يوم 29 كانون الثاني/ديسمبر.