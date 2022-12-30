مشاهير ونجوم عالميون رحلوا في 2022

كريستي آلي

من جميلات هوليوود الشهيرات، توفيت في 5 كانون الأول/ديسمبر الجاري، بعد صراع مع السرطان عن عمر ناهز 71 عامًا.

حازت كريستي آلي على جوائز عديدة، بينها الـ "إيمي" و"غولدن غلوب"، واشتهرت بأدوارها مع النجم جون ترافولتا، كما يذكر أنهما سبق وارتبطا وكانا بين أشهر ثنائيات هوليوود.