صورة.. شذى حسون تسترخي في حمام السباحة

نشرت الفنانة شذى حسون، صورة جديدة لها على حسابها الشخصي عبر موقع تحميل الصور "انستيغرام"، أثناء خضوعها لإحدى جلسات التصوير في الكويت.

وظهرت النجمة اللبنانية بقمة الاسترخاء في حمام السباحة.

ونالت الصورة استحسان عدد كبير من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق أحدهم قائلا: "قمر فديتك شذاوي ياعسل استمتعي بوقتك ياغالية"، بينما كتب آخر: "حبيبة روحي شكلك حلو الصورة عجبتني كلش".

يذكر أن الفنانة تستعد خلال الأيام المقبلة لتصوير أغنيتين من ألبومها الجديد، مع المخرج وليد ناصيف في العاصمة اللبنانية بيروت.