أحمد حلمي: لست القرد في "العملية ميسي"

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الفنان المصري يرسل رسالة لعشاقه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مفسراً دوره في مسلسل "العملية ميسي"، ومتحدثاً عن مستقبله.