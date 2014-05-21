أحمد حلمي: لست القرد في "العملية ميسي"

أكد الفنان المصري أحمد حلمي أنه لن يظهر بصورته ضمن حلقات مسلسل "العملية ميسي" الذي يجري تصويره حاليا، ولكنه سيشارك في العمل من خلال الصوت فقط، مشددا على أنه لا يجسد شخصية "قرد" خلال أحداث العمل.
وقال أحمد حلمي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الشخص اللي لابس القرد اللي قدامكو ده في مسلسل ميسي.. مش أنا.. ده ممثل تاني خالص.. وهو اللي بيمثل الدور مش أنا.. وكان نفسي أعرف اسمه إيه لأنه كان لازم ياخذ حقه ويتكتب اسمه لأنه عامل مجهود كويس جدا ويستحق التقدير عليه.. الحاجة التانية إن بعد الممثل اللي لابس القرد ما يخلص تصوير كل المشاهد بتاعته في المسلسل أنا كل اللي هاعمله إني أروح استوديو الصوت وأسجل صوت فقط.. الحاجة التالتة إني مش طالع خالص في أي حلقة من حلقات المسلسل.. أنا بس هسجل صوت لشخصية القرد".
وأضاف حلمي: "بالنسبة للفيلم.. أنا بصور فيلم واحد بس مش فيلمين"، وختم "الفيلم اللي بصوره كان اسمه (صنع في الصين) وغيرنا الاسم علشان في فيلم تاني اسمه (صنع في الصين).. فغيرنا الاسم وبقى (قطن وفار).. وغيرناه لتالت مرة وبقى (صنع في مصر) وده اسم نهائي إن شاء الله .. والفيلم هينزل في العيد الصغير 2014 إن شاء الله.. وأتمنى إنه يعجبكوا" .