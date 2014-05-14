مادلين طبر: أنا ممثلة إغراء ناجحة

أوشكت الممثلة اللبنانية مادلين طبر على الانتهاء من مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "صاحب السعادة"، الذي تشارك في بطولته مع الزعيم عادل إمام، ورفضت مادلين الحديث عن دورها، لكنها أكدت أنها ستظهر خلال أحداث العمل بشخصيتها واسمها الحقيقي، وستؤدي مشاهدها باللهجة اللبنانية.

وقالت الممثلة اللبنانية إن الدراما العربية لاسيما المصرية والخليجية، أصبحتا متميزتين من حيث الشكل والمضمون، ولديهما القدرة على منافسة الدراما التركية، لاسيما من حيث التصوير والديكور، ووصفت مادلين الدراما التركية، بأنها لا تحترم تقاليد الوطن العربي وأفسدت الذوق العام.

وحول رفضها المشاركة في مسلسل "المرافعة"، نفت مادلين ما تردد حول وجود مشاكل مع فريق عمل المسلسل أو جهة الإنتاج، ولكنها لم تقتنع بدورها في المسلسل، وبالتالي فضلت الانسحاب، حرصاً على نجاح المسلسل.

وحول مفهوم الإغراء في سينما الماضي والحاضر، أكدت أن أدوار الإغراء الحقيقية كانت في سينما الثمانينات والتسعينات.

وصنفت الممثلة اللبنانية نفسها كممثلة إغراء ناجحة، حيث تميزت في تقديم هذه النوعية من الفن في جميع أفلامها، على حد قولها.

وتابعت: "السينما حالياً لا تعتمد على الإغراء، لعدم وجود ممثلات قادرات على تقديم هذا النوع من الفن"، كما أبدت رفضها لمصطلح السينما النظيفة.