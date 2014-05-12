مادونا تنشر صورتها في "البانيو"

يبدو أن نجمة موسيقي البوب مادونا لا تعير الزمن أدني اهتمام، وهي تقترب من عامها 55 ، وهي المعروفة بحيوية عروضها على المسرح وبملابسها الفاضحة

لذلك من الجميل أن نرى مادونا وهي في حالة من الاسترخاء وتتمتع في حوض استحمام "بانيو" مع رغاوي الحمام الساخنة.

وفقا لما أورده موقع صحيفة dailymail، كانت النجمة البالغة من العمر 55 عاما قد نشرت علي حسابها الشخصي علي موقع انستيجرام أمس الأحد صورة لنفسها وهي في البانيو وكتبت عليها : "إنها نهاية مثالية ليوم كامل. # livingforlove

ظهرت النجمة المثيرة للجدل داخل حوض الاستحمام عارية الظهر، في حين أزاحت وجهها للخلف وتناثرت فقاعات الصابون حول جسدها بشكل لم يخلو من إثارة، وهي تحيط نفسها بشموع وباقة من الزهور البيضاء.

كانت مادونا في وقت سابق من يوم الاحد أيضا، قد نشرت صور علي إينستاجرام لأبنائها الأربعة للاحتفال بيوم الأم.