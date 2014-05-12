آيشواريا راي تنفي شائعات حملها

تداولت بعض المواقع الفنية تقارير تشير لحمل النجمة الهندية آيشواريا راي للمرة الثانية، وذلك بسبب تفضيلها ارتداء الملابس الكاجوال مؤخراً بحسب صحيفة "zee news".

وقالت الصحيفة نقلاً عن المتحدث باسم النجمة الهندية: "إن آيشواريا لا تتوقع قدوم طفل ثاني".

وذكرت بعض التقارير في وقت سابق أن الممثلة البالغة من العمر 40 عاماً قد رفضت بعض الأعمال الفنية التي عرضت عليها بسبب حملها، وهو الأمر الذي كذبه البيان المنسوب إليها مؤخراً.

وفي الوقت نفسه تعود آيشواريا إلى الشاشة، في فيلم تاميلي للمخرج ماني راتنام ويشاركها البطولة النجمة والعارضة الجميلة سوشميتا سين.

يذكر أن ملكة جمال الكون السابقة متزوجة من النجم أبهيشيك باتشان في عام 2007 ولديها ابنة تبلغ من العمر عامين واسمها أراديا.