عمرو دياب يُحيّي نجمات عمل "جعفر العمدة" خلال حفله في الغردقة
حرص الفنان المصري عمرو دياب على توجيه التحية لنجمات عمل "جعفر العمدة"، لا سيما هالة صدقي، ومي كساب، وجوري بكري، اللواتي تواجدن قرب مسرح حفله بمدينة الغردقة المصرية، ليلة أمس الأحد، مشيدًا بشخصيتي "صفصف" و"وداد" في المسلسل الذي حظي بمشاهدات قياسية.
وشدد عمرو دياب على توجيه التهنئة لفريق العمل، قائلًا: "ما شاء الله بجد، ومبارك عليكم كلكم"، فيما علّقت بكر على الفيديو: "لما الهضبة يباركلي بنفسه، الأحلام بتتحقق"، و"الهضبة" لقب يُعرف به عمرو دياب.
ومازح دياب الممثلة هالة صدقي بالقول: "صفصف طلّعت عيونا في رمضان"، لتردّ عليه الأخيرة بالقول: "أنا الملكة" وسط تصفيق الجمهور، ليغني لها لاحقًا أغنيته "أنت هتدلع".
بدورها، نشرت هالة صدقي عبر حسابها على إنستغرام الفيديو الذي يوثق مزاح عمرو دياب معها، معربة عن سعادتها بذلك، حيث علّقت عليه بالقول: "لما الهضبة يدلع صفصف.. صفصف تنحرف".
وقدّمت هالة صدقي في مسلسل "جعفر العمدة" شخصية "صفصف" وهي أم الفنان محمد رمضان، التي تنتمي لحي السيدة زينب الشعبي، بخفة ظل كبيرة؛ ما جعل بعضًا من رواد السوشال ميديا يطلق عليها "ملكة الدراما الشعبية".
كذلك كان للنجمة جوري بكر، صاحبة شخصية "وداد" في المسلسل، نصيب من مزاح "الهضبة"، إذ نشرت هي الأخرى عبر حسابها على إنستغرام، فيديو يوجه عمرو دياب فيه الحديث إليها: "أهي إللي كانت عاملة مشكلة كبيرة، أهي وداد أهي".
ومسلسل "جعفر العمدة"، من بطولة محمد رمضان وزينة، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، ومنة فضالي، ومي كساب، وأحمد داش، ونخبة من النجوم وهو من قصة وإخراج محمد سامي.
والعمل ينتمي إلى دراما التشويق والصراعات العائلية الثأرية بين أقطاب إحدى المناطق الشعبية، وتحديدًا بين عائلتي "العمدة" و"فتح الله" اللتين تدور بينهما جولات لا تنتهي من الحروب والمكائد.