عمرو دياب يُحيّي نجمات عمل "جعفر العمدة" خلال حفله في الغردقة

وشدد عمرو دياب على توجيه التهنئة لفريق العمل، قائلًا: "ما شاء الله بجد، ومبارك عليكم كلكم"، فيما علّقت بكر على الفيديو: "لما الهضبة يباركلي بنفسه، الأحلام بتتحقق"، و"الهضبة" لقب يُعرف به عمرو دياب.

ومازح دياب الممثلة هالة صدقي بالقول: "صفصف طلّعت عيونا في رمضان"، لتردّ عليه الأخيرة بالقول: "أنا الملكة" وسط تصفيق الجمهور، ليغني لها لاحقًا أغنيته "أنت هتدلع".

بدورها، نشرت هالة صدقي عبر حسابها على إنستغرام الفيديو الذي يوثق مزاح عمرو دياب معها، معربة عن سعادتها بذلك، حيث علّقت عليه بالقول: "لما الهضبة يدلع صفصف.. صفصف تنحرف".