بسبب ولائها لبوتين.. فنانة روسية تفوز بـ 200 ألف دولار من دار أوبرا أمريكية

وبعد الاطلاع على الدعوى، قال القاضي هوارد سي إيدلمان: "ليس هناك شك في أنها كانت من أنصار بوتين، ولها كل الحق في أن تكون كذلك، كما أنها لم تكن فظة أخلاقيًا ولم ترتكب أي سوء سلوك يستدعي أي إجراء قانوني".

وعلى الرغم من أن آنا كانت قد طالبت بتعويض قدره 400 ألف دولار عن العروض التي ناقشتها مع الدار ولم تتفق عليها بعد، إلا أن القاضي قال إنه لا حق لها في الحصول على مناقشات بدون عقود أو اتفاقات رسمية، كما تم تغريمها 30 ألف دولار بسبب تعليقات غير لائقة عن الغزو، لتحصل في النهاية على 200 ألف دولار تعويضًا من الدار.