أشرف زكي يفوز بمقعد نقيب المهن المثيلية في مصر

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية في مصر، التي أقيمت الجمعة، فوز الفنان أشرف زكي بمقعد النقيب للمرة الثانية على التوالي، حيث حصل على 916 صوتًا، بينما حصل منافساه الفنان حلمي فودة على 134 صوتًا، وأحمد السيد على 133 صوتًا.

وأُقيمت انتخابات نقابة المهن التمثيلية صباح الجمعة في نادي النقابة الواقع على النيل بمحافظة الجيزة، وسط حضور حاشد.

كما فاز بمنصب أعضاء المجلس كل من الفنان أشرف طلبة، نهال عنبر، إيهاب فهمي، أحمد بدير، عفاف رشاد، علي السيد.