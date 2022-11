كريس إيفانز "أكثر الرجال جاذبية" في العالم

ومن أبرز نجوم السينما الآخرين الذين حصلوا على اللقب، نذكر جون ليجيند، ودواين جونسون، وإدريس ألبا، وآدم ليفين، وريتشارد غير، وتشانينغ تاتوم، وديفيد بيكهام.

كيف بدأت نجومية كريس إيفانز؟

يذكر أن أول دور سينمائي قدمه إيفانز كان بفيلم The new comers عام 2000، كما لعب دور البطل الخارق "جوني ستورم" في جزئي The Fantastic Four اللذين صدرا عامي 2005 و2007، لكنه اكتسب شهرته الواسعة عام 2011 بعد إطلاق فيلمه Captain America: The First Avenger.

ومنذ ذلك الحين، لعب كريس دور البطل الخارق في 10 أفلام لمارفل.