كريس إيفانز "أكثر الرجال جاذبية" في العالم

رغم استحواذه على لقب "كابتن أمريكا" لسنوات، إلا أنه تمكن من الظفر بلقب آخر قبل نهاية 2022.

وأخيرًا، منحت مجلة "بيبول"، الممثل الأمريكي كريس إيفانز، 41 عامًا، لقب "أكثر الرجال جاذبية" في العالم، بعد حصوله على أعلى نسبة تصويت من الجمهور خلال برنامج ستيفن كولبير.

وبعد لعبه دور "كابتن أمريكا" الشهير في سلسلة الأبطال الخارقين مارفل لأكثر من عقد من الزمن، ها هو الآن ينتزع اللقب من زميله "بول رود" (آنت مان)، الذي نال لقب "الأكثر جاذبية" العام الماضي.

وتعليقًا على نيله اللقب، قال إيفانز في حوار مع مجلة "بيبول": أهدي هذا اللقب لوالدتي، ستكون سعيدة به للغاية. إنها فخورة بكل ما أفعله، ولكن يمكنها التباهي بهذا اللقب حقًّا".