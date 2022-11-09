كريس إيفانز "أكثر الرجال جاذبية" في العالم
رغم استحواذه على لقب "كابتن أمريكا" لسنوات، إلا أنه تمكن من الظفر بلقب آخر قبل نهاية 2022.
وأخيرًا، منحت مجلة "بيبول"، الممثل الأمريكي كريس إيفانز، 41 عامًا، لقب "أكثر الرجال جاذبية" في العالم، بعد حصوله على أعلى نسبة تصويت من الجمهور خلال برنامج ستيفن كولبير.
وبعد لعبه دور "كابتن أمريكا" الشهير في سلسلة الأبطال الخارقين مارفل لأكثر من عقد من الزمن، ها هو الآن ينتزع اللقب من زميله "بول رود" (آنت مان)، الذي نال لقب "الأكثر جاذبية" العام الماضي.
وتعليقًا على نيله اللقب، قال إيفانز في حوار مع مجلة "بيبول": أهدي هذا اللقب لوالدتي، ستكون سعيدة به للغاية. إنها فخورة بكل ما أفعله، ولكن يمكنها التباهي بهذا اللقب حقًّا".
وأضاف "اعتقد أن هذا اللقب سيفتح الباب أمام بعض أصدقائي للتنمر عليّ".
وسبق أن حصل عدد من نجوم "مارفل" على لقب "أكثر الرجال جاذبية" في العالم، منهم بول رود وريان رينولدز وكريس هيمسويرث، أما ميل جيبسون فكان أول نجوم "مارفل" الذين نالوا اللقب عام 1985.
ومن أبرز نجوم السينما الآخرين الذين حصلوا على اللقب، نذكر جون ليجيند، ودواين جونسون، وإدريس ألبا، وآدم ليفين، وريتشارد غير، وتشانينغ تاتوم، وديفيد بيكهام.
كيف بدأت نجومية كريس إيفانز؟
يذكر أن أول دور سينمائي قدمه إيفانز كان بفيلم The new comers عام 2000، كما لعب دور البطل الخارق "جوني ستورم" في جزئي The Fantastic Four اللذين صدرا عامي 2005 و2007، لكنه اكتسب شهرته الواسعة عام 2011 بعد إطلاق فيلمه Captain America: The First Avenger.
ومنذ ذلك الحين، لعب كريس دور البطل الخارق في 10 أفلام لمارفل.
"عازب"
في أكثر من مقابلة صحفية، قال إيفانز إنه يفضل عدم الحديث عن تفاصيل حياته الخاصة، لكنه أبدى رغبته في الزواج وإنشاء عائلة، مؤكدًا "هذا ما أريده تمامًا".