مرح جبر تكشف عن عمرها الحقيقي
أكدت الفنانة السورية مرح جبر أنها لم تخضع لأي عملية تجميل، وأن الجمال الذي تتمتع به طبيعي.
وخلال ردّها على أسئلة طرحها عليها متابعوها عبر خاصية الستوري في "إنستغرام" كشفت عن عمرها الحقيقي وهو 56 عامًا.
مقتنعة بدوري بمسلسل "ابتسم أيها الجنرال" وبما عرض منه بشكل كامل وغير مهتمة للانتقادات
مرح جبر
وشددت جبر على أنها لا تفكر بالزواج مطلقًا، وترفض فكرة الارتباط بشاب أصغر منها سنًّا، فيما تقيم حاليًّا بين دبي وتركيا.
وحول الانتقادات التي طالتها بسبب مشاركتها بمسلسل "ابتسم أيها الجنرال"، الذي عرض في رمضان الفائت، قالت إنها مقتنعة بالعمل وبما عرض منه بشكل كامل وغير مهتمة للانتقادات، وإنها لا تشعر بالندم إزاء مشاركتها فيه، معلقة: "اللي عم يعمل مشاكل خليه يعمل لشوف وين رح يوصل".