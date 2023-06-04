مرح جبر تكشف عن عمرها الحقيقي

أكدت الفنانة السورية مرح جبر أنها لم تخضع لأي عملية تجميل، وأن الجمال الذي تتمتع به طبيعي.

وخلال ردّها على أسئلة طرحها عليها متابعوها عبر خاصية الستوري في "إنستغرام" كشفت عن عمرها الحقيقي وهو 56 عامًا.