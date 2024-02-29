وفاة الفنان المغربي حميد نجاح بعد صراع مع المرض

توفي الفنان المغربي القدير حميد نجاح، مساء اليوم الأربعاء، في مدينة الدار البيضاء، عن عمر ناهز 75 سنة، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

وكانت الحالة الصحية للفنان نجاح، قد تدهورت في الآونة الأخيرة، وتم نقله، أكثر من مرة، إلى المستشفى بسبب مضاعفات المرض.

وترك الراحل، الذي وُلد، سنة 1949، في مدينة الدار البيضاء، بصمة على الساحة الفنية المغربية بأعمال شهيرة تنوعت بين السينما، والتلفزيون، والمسرح.

وسيطرت حالة من الحزن على الوسط الفني المغربي عقب الإعلان عن وفاة الفنان حميد نجاح.

وتألّق الراحل على خشبة المسرح، كما أبدع في أعماله السينمائية، حيث قدم مجموعة من الأعمال الناجحة مثل: "أحداث بلا دلالة" العام 1974، و"حلاق درب الفقراء" العام 1982، و"الزفت" العام 1984، فضلاً عن أدواره التلفزيونية المختلفة.

وعُرف الراحل أيضًا، بأشعاره وخواطره التي يكتبها باللغة الفرنسية، ورسوماته الجميلة.

ونعى الممثل الكوميدي المغربي محمد الخياري، الراحل حميد نجاح بالقول: "انتقل إلى جوار ربه اللحظة، وفارقنا للأبد، الفنان والمبدع حميد نجاح، إنا لله وإنا إليه راجعون".

بدوره، قال الفنان المغربي أسامة بسطاوي: "الله أكبر، وفاة الإنسان والفنان والأب الروحي حميد نجاح، إنا لله وإنا إليه راجعون، نلتقي في دار السلام إن شاء الله".