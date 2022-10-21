إليسا توضح موقفها من نانسي عجرم بعد "لايك بالغلط"

ردت الفنانة اللبنانية إليسا على الجدل المثار حول تأييدها للإساءة لمواطنتها الفنانة نانسي عجرم.

وأكدت إليسا عبر حسابها في "تويتر"، أن إعجابها بالتغريدة التي تنتقد نانسي عجرم كان عن طريق الخطأ، مشيرة إلى أنها لم تقصد مطلقا تأييد انتقاد زميلتها.

وقالت: "كم مرة بتصير معكن تعملو لايك بالغلط؟ كبست لايك عا تغريدة مش حلوة بحقي ولا بحق نانسي وشلتا دغري".

وأعربت الفنانة اللبنانية عن استيائها من الصورة التي تم تداولها بعدما التقط مروجوها صورة للتغريدة المنتقدة لنانسي عجرم وبها إعجاب إليسا، واصفة إياهم بـ"أصحاب النوايا السيئة".

وأضافت: "في دايما ناس أصحاب نوايا سيئة بيعيشو عالمشاكل، لما بدي قول شيْ بقولو دغري مش مواربة، بتمنى ما بقا يتم التداول بالموضوع، نانسي بحبها وأكبر من كل هالأمور”.