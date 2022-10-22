مشادات وتدافع توقف حفل الفنان العراقي حسام الرسام في الكويت

أوقفت وزارة الإعلام بدولة الكويت، ليل الجمعة، حفل الفنان العراقي حسام الرسام، بعد اندلاع مشادات وتشابك بالأيدي بين الحاضرين خارج القاعة التي أقيم بها الحفل لعدم تمكنهم من الدخول.

وذكر حساب “المجلس” المحلي على موقع “تويتر”، أن قرار وزارة الإعلام بإيقاف الحفل وإلغائه جاء بسبب “فوضى التنظيم والتدافع خارج القاعة مما دعا المسؤولين في الوزارة إلى وقف الحفل”.

وخلال الحفل فاجأ حسام الرسام جمهوره من الحاضرين، باعتذاره عن عدم استكمال حفله الغنائي، لأسباب وصفها بـ"الخارجة عن إرادته".

فيما تداولت حسابات على مواقع “تويتر”، عدة فيديوهات أظهرت تدافعا وشجارا وحالة من الفوضى بين الحاضرين الذين لم يتمكنوا من دخول القاعة التي شهدت الحفل.