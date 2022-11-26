محامي منة شلبي يكشف السبب وراء إخلاء سبيلها
كشف شعبان السيد، محامي نقابة المهن التمثيلية السبب وراء إخلاء سبيل الفنانة المصرية منة شلبي، بعد اتهامها بحيازة مواد مخدرة.
وضبطت قوات الأمن المصرية في مطار القاهرة، الجمعة، منة شلبي، بعد عودتها للبلاد، بتهمة حيازة مادة مخدرة.
وقال السيد في تصريحات لـ "إرم نيوز"، إن "الفنانة أنكرت ملكيتها للمواد المخدرة التي تم ضبطها، وقالت لا أعرفها وأول مرة أراها، ولا أعلم من قام بدسها بحقيبتي، خاصة أن الحقيبة كانت مفتوحة".
وأضاف أن "منة أوضحت أن علبة مستحضرات التجميل فقط هي التي كانت بحوزتها، ولا تعرف أي شيء عن باقي المضبوطات".
وتابع المحامي المصري: "طالبت بإخلاء سبيل الفنانة بأي ضمان تراه النيابة مناسبًا، نظرًا لوجود عوار في إجراءات الضبط والإحضار، وعدم توافر أركان الحرز والحيازة، وعدم علم ومعرفة المتهمة بطبيعة المحروزات، وبالطبع أمرت النيابة بإخلاء سبيلها".
وأشار إلى أن الفنانة المصرية ما زالت في النيابة، "وسيتم إنهاء الإجراءات والإفراج عنها من سرايا النيابة، وهي واثقة من براءتها، لأنها تعلم أنها على حق".
وأكد السيد، أن "نقابة المهن التمثيلية وجهته للدفاع عن منة، وحضر الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين إلى النيابة، وظل جالسًا في السيارة إلى أن تم إخلاء سبيلها".
وأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل منة شلبي بعد استجوابها إثر ضبطها بمطار القاهرة الدولي عائدة من الخارج وبحوزتها مواد يُشتَبه في كونها مخدرات، وورود محضر بالتحريات حول الواقعة، وذلك إذا ما سددت ضمانًا ماليًا قدره 50 ألف جنيه.
وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا، ظهر الجمعة، "بضبط الممثلة منة شلبي بمطار القاهرة الدولي حال عودتها من الخارج وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية، وكان بحوزتها عدد من الحقائب تحوي متعلقاتها الشخصية والتي بوضعها على جهاز الفحص بالأشعة تبين وجود كثافات عضوية داخلها، فتم تفتيشها تفتيشًا دقيقًا أسفر عن العثور على مواد يُشتبه في كونها مخدرات، فأُلقي القبض عليها وتم التحفظ على المواد المضبوطة".
وورد للنيابة العامة محضر من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشأن ما توصلت إليه التحريات في تلك الواقعة، ثبت به أن المتهمة قد أحرزت تلك المواد بقصد التعاطي.
ووفقًا للنيابة العامة المصرية، فإن "شلبي" أنكرت التهم المنسوبة إليها حول حيازتها وإحرازها مواد مخدرة بقصد التعاطي.