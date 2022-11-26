محامي منة شلبي يكشف السبب وراء إخلاء سبيلها

كشف شعبان السيد، محامي نقابة المهن التمثيلية السبب وراء إخلاء سبيل الفنانة المصرية منة شلبي، بعد اتهامها بحيازة مواد مخدرة.

وضبطت قوات الأمن المصرية في مطار القاهرة، الجمعة، منة شلبي، بعد عودتها للبلاد، بتهمة حيازة مادة مخدرة.

وقال السيد في تصريحات لـ "إرم نيوز"، إن "الفنانة أنكرت ملكيتها للمواد المخدرة التي تم ضبطها، وقالت لا أعرفها وأول مرة أراها، ولا أعلم من قام بدسها بحقيبتي، خاصة أن الحقيبة كانت مفتوحة".

وأضاف أن "منة أوضحت أن علبة مستحضرات التجميل فقط هي التي كانت بحوزتها، ولا تعرف أي شيء عن باقي المضبوطات".

وتابع المحامي المصري: "طالبت بإخلاء سبيل الفنانة بأي ضمان تراه النيابة مناسبًا، نظرًا لوجود عوار في إجراءات الضبط والإحضار، وعدم توافر أركان الحرز والحيازة، وعدم علم ومعرفة المتهمة بطبيعة المحروزات، وبالطبع أمرت النيابة بإخلاء سبيلها".