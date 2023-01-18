دار للمسنين في فرنسا تعلن وفاة أكبر معمرة في العالم

توفيت الأخت أندريه التي كانت منذ نيسان/أبريل 2022 عميدة سن البشرية، خلال نومها ليل الإثنين/ الثلاثاء، في دار رعاية المسنين الذي تقيم فيه في تولون، جنوب فرنسا، على ما قاله متحدث لوكالة "فرانس برس"، مساء الثلاثاء.

وأوضح دافيد تافيلا المسؤول الإعلامي في دار المسنين سانت كاترين لابوريه حيث كانت تقيم: "توفيت الساعة الثانية فجرًا (الثلاثاء)، ثمة حزن كبير لكنها كانت تريد الموت كانت ترغب بلقاء شقيقها الحبيب مجددًا".

وما من هيئة رسمية تصدر شهادات تثبت أن الشخص هو عميد سن البشرية، لكن الخبراء كانوا يجمعون على أن الأخت أندريه كانت الشخص الأكبر سنًا في العالم الذي يمكن التحقق من عمره في السجلات المدنية.