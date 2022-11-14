لمخالفتها "الدريس كود".. اشتباك بين هند عاكف ومنظمي "القاهرة السينمائي"

اندلع اشتباك بين الفنانة المصرية هند عاكف ومنظمي حفل افتتاح الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بسبب مخالفة الفنانة لـ"دريس كود" الخاص بالمهرجان، ما دفع المنظمين إلى منعها من الدخول، الأمر الذي أثار غضبها وجعلها تشتبك معهم.

وحصل "إرم نيوز" على فيديو يوثق لحظة اشتباك هند عاكف مع المنظمين، حيث احتدت عليهم قائلة: "ده مهرجان بلدي محدش يقدر يمنعني منه"، الأمر الذي لفت أنظار الحضور وأجبر المنظمين على السماح لها بالدخول.

وارتدت الفنانة المصرية فستانا أبيض يحمل صور الفنانين المصريين الذين رحلوا عن الدنيا، منهم الفنان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز، والفنانة نعيمة عاكف، نجيب الريحاني، محمود عبدالعزيز، وغيرهم.

وكان الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان قد وضع شروطا لحضور الفنانين والفنانات حفل الافتتاح، أبرزها الالتزام بـ"الدريس كود" الخاص بالمهرجان.

وأوضح ذلك في بيان له قال فيه: "إحنا مهرجان دولي درجة أولى، ولما جيت المهرجان لقيت إن كل واحد يلبس اللي هو عاوزه، عيب، أنا هلبس كويس، والناس تلبس لطيف، والفنانات تلبس كويس، المسألة تطورت أكثر مما أتخيل".

وأضاف: "مسألة اللبس تطورت فوق ما كنت أتخيل، وبقى وريني يا حبيبتي الفستان، طب لفي كده، اسمه إيه الكوافير، مش ده المهرجان، كلنا لازم نبقى لابسين الدريس كود بتاع كل المهرجانات الدولية، الناس هتلبس كويس وهتبقى شيك، وهيبان إنه مهرجان قيم جدًا".