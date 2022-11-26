وفاة المنتج المصري وجيه الليثي

والراحل وجيه الليثي من مواليد، العام 1944، وتخرج في كلية التجارة، العام 1967، وبدأ مسيرته في عالم الفن من خلال شركة إنتاج أفلام جمال الليثي.

وعمل "الليثي" منتجًا منفذًا لعدد كبير من الأفلام منها: "البحث عن فضيحة، البحث عن المتاعب، إنت إللي قتلت بابايا، الأبطال، سفاح النساء، عفريت مراتي، وثرثرة فوق النيل"، وآخر أعماله الإنتاجية، العام 2005، من خلال مسلسل "سلالة عابد المنشاوي".

وكرَّم مهرجان الإسكندرية الراحل، في أكتوبر الماضي، كما تم تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ38 التي أقيمت في أكتوبر الماضي.