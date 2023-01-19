من هو الكوميدي الراحل عزيز القزم؟

وظلت حياة عزيز الخاصة بعيدة عن متابعيه الذين اكتفوا بالاهتمام بمقاطع الفيديو التي اعتاد نشرها، فيما كشف مدونون بعضاً من جوانب حياته الشخصية بعد إعلان وفاته.

ويقول مقربون من الكوميدي الراحل إن عزيز فريد الأحمد سوري الجنسية في الأصل، وينحدر من بلدة المشرفة بريف حمص الشرقي، وإن كان يُعتقد أنه سعودي الجنسية من قبل.