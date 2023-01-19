من هو الكوميدي الراحل عزيز القزم؟
ودع رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، الكوميدي الشاب المعروف بقصر قامته "عزيز القزم"، الذي يتابعه ملايين الأشخاص حول العالم بمقاطعه المصورة الطريفة والمضحكة.
وأعلن يزن الأسمر، وهو أحد نجوم مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً، وفاة عزيز الذي اشترك معه في تقديم ذلك المحتوى الطريف، وقد بدا الحزن واضحاً عليه لفراق رفيقه.
وظلت حياة عزيز الخاصة بعيدة عن متابعيه الذين اكتفوا بالاهتمام بمقاطع الفيديو التي اعتاد نشرها، فيما كشف مدونون بعضاً من جوانب حياته الشخصية بعد إعلان وفاته.
ويقول مقربون من الكوميدي الراحل إن عزيز فريد الأحمد سوري الجنسية في الأصل، وينحدر من بلدة المشرفة بريف حمص الشرقي، وإن كان يُعتقد أنه سعودي الجنسية من قبل.
والراحل من مواليد الرياض عام 1995، ويعتقد أن وفاته شاباً بعمر 27 عاماً ترتبط بالمرض الذي أثر على طول قامته وشكله الخارجي.
ويبدو أن آخر ظهور طريف للراحل عزيز القزم يعود ليوم 9 كانون الأول الماضي، عندما نشر برفقة شريكه في المحتوى، عزيز الأسمر، مقطع فيديو طريفا يظهر فيه عائداً من المستشفى برفقة زوجته وقد أنجبت له ولداً.
واعتاد عزيز قبل وفاته الظهور برفقة مشاهير في بعض مقاطع الفيديو التي ينشرها في مواقع التواصل الاجتماعي.