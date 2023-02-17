بعد انتقاده من فنانين.. الإعلامي السوري ماجد العجلاني يرد على اتهامه بـ"التسول" لسوريا

رد الإعلامي السوري ماجد العجلاني على الجدل الذي أثاره طوال الأيام الماضية، بعد إعلانه عن تحد لفنانات لبنانيات تحديدا، لتأمين الحليب للرضع في حلب السورية، التي تعاني في أعقاب الزلزال المدمر.

وخرج الإعلامي العجلاني في مقطع فيديو بثه عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، معلقا أن "حملته تجاذبها مؤيدون ومعارضون لها"، لافتا إلى أنه "قد يكون أخطأ في طريقته، لكن الله وحده يعلم نيته"، على حد قوله.

وقال في رد ساخر إنه كان "يود لو أمكنه التعليق على الانتقادات، لكنه كان مشغولا فيما يقوم به".

وشدد بالقول: "نحن شعب الكرامة، ونحن شعب الأخلاق، والمحبة تجاه بعضنا"، وذلك بعد اتهامه من قبل العديد من فنانين ومشاهير سوريين، بأن حملته "إهانة للكرامة".

وتابع الإعلامي السوري في معرض حديثه: "بتمنى كل شخص علق بشي سلبي، وأخذ الوقت ليكتبوا يستغل هذا الوقت ليبحث عن علبة حليب وحده، أنا متاكد كل اللي علقوا عم ببحثوا عن حليب (..)".

وعبر ماجد العجلاني عن إحساسه بالفخر، لنجاح حملته، حيث أكد أن شاحنة تتضمن 5,700 علبة حليب، إضافة إلى ألفي بطانية وعدد كبير من المفارش والمستلزمات الإغاثية وصلته من قبل النائب العراقي مشعان الجبوري وزوجته السورية روعة الأسطا.

وأكد أن زوجة النائب الجبوري، كانت تتابع حملة التبرع أولا بأول.

ولفت إلى أن استجابة النائب العراقي وزوجته السورية كانت سريعة جدا، وجاءت ردا على الانتقادات، مشددا على أن التبرعات ستذهب إلى أهالي حلب، الذين تضرروا من الزلزال.

وأكد أن "كرامته وأخلاقه من كرامة وأخلاق جميع السوريين"، مطالبا منتقديه بعدم تضييع الوقت في انتقاده أو انتقاد غيره.

وشدد على أنه سيظل يناشد لطلب المساعدات، لأجل السوريين، وختم كلامه بالقول: "التحية موصولة لكل من شكر واستوعب، رح نطلب من السوريين، يجيبوا مواد، ومن أشقائنا العرب، نحن كرماء وأغنياء بأخلاقنا، فينا نضل نحكي بهاي القضايا لسنين وأيام، ونشوف إذا ماجد محق ولا مش محق، أنا مستعد أشحد وما ينام ولد واحد جعان هاي قناعتي".