وفاة اللاجئ الإيراني الذي ألهم سبيلبرغ في مطار رواسي الباريسي

توفي اليوم السبت، مهران كريمي ناصري اللاجئ السياسي الإيراني الذي عاش أكثر من 18 عاما في مطار "رواسي - شارل ديغول" الباريسي، وألهم المخرج ستيفن سبيلبرغ في فيلمه "مبنى الركاب" (The Terminal)، حسب مصادر في المطار.

وقال مصدر إن اللاجئ الإيراني مات موتا طبيعياً في المبنى 2F قبل وقت قصير من ظهر السبت.