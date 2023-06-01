ترف التقي: ليس لوالدتي صباح الجزائري علاقة بنجاحي بالتمثيل

نفت الفنانة السورية ترف التقي، تقديم والدتها الفنانة صباح الجزائري، أي "واسطات" لها في مجال التمثيل، نافية استنادها في نجاحاتها إليها، مبينة أنّ الدعم المقدم من والدتها اقتصر على "الدعم النفسي والمعنوي".

وقالت ترف التقي، في لقاء مع موقع "فوشيا"، إنها استطاعت بعد مسيرتها الفنية، أن تثبت نفسها كممثلة لديها حب التمثيل، والرغبة والمثابرة للنجاح بمهنتها، مشيرة إلى أن والدتها قدمت لها الدعم النفسي والمعنوي.

وأكدت بالقول: "دعم والدتي لي لم يكن عبر الواسطات كما يظن البعض، رغم أن وجود والدتي في هذا المكان يعني لي وسامًا على صدري.. حلمي منذ البداية كان مهنة التمثيل ولم يستند إلى نجاحات والدتي التي تفخر بها".