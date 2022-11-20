وفاة الإعلامي المصري ولاء عسكر

غيب الموت، السبت، الإعلامي المصري ولاء عسكر، نائب رئيس شبكة الإذاعات الإقليمية، والمشرف على إذاعة الأغاني، والذي كان يتولى في وقت سابق مدير عام إذاعة القاهرة الكبرى، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الفترة الماضية.



ونعت إذاعة الأغاني بالراديو المصري عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك" الإعلامي الراحل في منشور لها قالت فيه: "بمزيد من الأسى تنعى أسرة إذاعة الأغاني الأستاذ المحترم ولاء عسكر نائب رئيس الإذاعة المصرية والمشرف العام على إذاعة الأغاني.. إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر له واسكنه جنتك برحمتك ونسأل الله أن يلهم أهله وأسرته وذويه الصبر والسلوان".



ونعى عدد من الإذاعيين والإعلاميين بالتليفزيون المصري الإعلامي الراحل، واصفين وفاته بالخبر المؤلم.



ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة علي الإعلامي ولاء عسكر الأحد، عقب صلاة الظهر بمسجد قباء القبة الجديدة بمنطقة المهندسين، على أن يدفن بمقابر العائلة بمنطقة جمعية أحمد عرابي.