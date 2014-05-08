صور.. كواليس مسلسل "تفاحة آدم"

القاهرة - (خاص) من كنزي عبد العليم
طرحت شركة العدل جروب المنتجة لمسلسل "تفاحة آدم" عدداً كبيراً جداً من صور المسلسل والتي تشمل كل أبطال المسلسل.
وتصدّر خالد الصاوي مجموعة الصور بأكثر من شكل حيث يجسد أكثر من شخصية، وجاءت ريهام عبد الغفور في شكل متميز جداً وكذلك بشري وباقي أبطال المسلسل.
وقد انتهى المخرج علي إدريس من تصوير حوالي 8 ساعات درامية من المسلسل، وانتهى أيضاً من تصوير المشاهد الداخلية، ثم بدأ بتصوير المشاهد الخارجية بشوارع القاهرة والجيزة.
[slideshow]3de56873b111dabfc1871f174870b2ed[/slideshow]