صورة.. بيرين سات تستعرض أنوثتها

استعرضت النجمة التركية بيرين سات، الشهيرة باسم "فاطمة"، أنوثتها الطاغية، عبر صورة جديدة لها على حسابها الشخصي عبر موقع تحميل الصور "انستيغرام"، أثناء إحدى جلسات التصوير الخاصة.

وظهرت الفنانة مرتدية فستانا أحمر مثير، بالإضافة إلى تسريحة شعر كلاسيكية، ما أضفي على مظهرها المزيد من الجمال والإثارة.

وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من متابعيها على حسابها الشخصي، حيث علق أحدهم قائلا: "اللون الأحمر تحفة عليكي وانتي أصلا مش ناقصة جمال"، بينما قال آخر: "أنا مشفتش أجمل وأرق منك أبدا وكمان الفستان يهبل الصراحة".