ميرزو يغني للاجئين السوريين مجدداً

"كامبو دوميز"، هو عنوان العمل الموسيقي والغنائي الجديد للفنان الكردي السوري غني ميرزو، ويتضمن أغانٍ وقطع موسيقية وقصائد للشاعر السوري نزار قباني، كقصائد (يدك)، و(مرفأ)، مع أشعار إسبانية وكردية وكاتالانية.
ويتضمن العمل قطعاً موسيقية، في الوقت الذي يتم فيه تقديم العمل بنفس موسيقي يحاول أن يجمع بين النفس الشرقي الممزوج بين الفلامنكو والجاز.
ويشارك مع ميرزو الفنانة الجزئرية نايلة بن بي لأداء الأغاني باللغات العربية والإسبانية والكاتالانية والكردية.
وبحسب الفنان الكردي غني ميرزو فأن الهدف من هذا العمل هو مساعدة اللاجئين السوريين في مخيمات اللجوء، حيث أضاف لـ "إرم": "يذهب جميع ريع مبيعات الأقراص المضغوطة إلى اللاجئين السوريين في مخيمات دوميز والزعتري وهاتاي، وغيرها، على أن يُقدم هذا العمل في الثامن من مايو / أيار".
جدير ذكره أن الفنان ميرزو سبق أن غنى للاجئين السوريين في مخيمات إقليم كردستان العراق.