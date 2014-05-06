ميرزو يغني للاجئين السوريين مجدداً

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

يتضمن العمل قطعاً موسيقية، ويتم تقديمه بنفس موسيقي يحاول أن يجمع بين الشرق الممزوج بالفلامنكو والجاز.