صور.. ليلى علوي من بلاتوه "شمس"

فرضت النجمة ليلى علوي، سياجاً أمنياً على بلاتوه التصوير الداخلي لمسلسلها "شمس"، الذي من المقرر أن يعرض في شهر رمضان المقبل.

ويتم حالياً تصوير المشاهد الداخلية الأخيرة في فيلا "جرانة" على الطريق الصحراوي، وطالبت "علوي" جميع العاملين في المسلسل بالتركيز، في محاولة للانتهاء من العمل منتصف الشهر المقبل، ليبدأ المخرج "خالد الحجر" بالأمور التقنية والمونتاج والتتر.

والمسلسل يدور في إطار رومانسي اجتماعي، حيث تجسد ليلى علوي شخصية "شمس نور الدين"، وهي امرأة يتسبب وفاة والدتها منذ الطفولة في ترك أثر نفسي لديها يجعلها تنفصل عن زوجها، كما أن معاناتها من اليُتم تجعلها تقرر مساعدة الفتيات اليتيمات بتأسيس مشغل للخياطة يعملن به رغبة منها في تعويضهن، بالإضافة إلى إنشاء دار لرعاية الأيتام، وتوسع نشاطها بتأسيس محل لبيع المجوهرات والمشغولات اليدوية، بحسب الشركة المنتجة.

ويشهد العمل عودة الفنان الكبير جميل راتب، الذي يجسد شخصية رجل أعمال مشهور، يحاول تعويض ابنته الوحيدة "شمس" عن وفاة والدتها.