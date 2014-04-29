جينيفر لوبيز تشعل معركة "المؤخرات"

اشتعلت معركة المؤخرات في هوليوود بين النجمتين جنيفر لوبيز وكيم كارداشيان.

ووفقا لتقارير، أبدت جنيفر لوبيز استياءها من تسليط الأضواء على كيم كارداشيان، خاصة بعدما أصبحت "مؤخرتها المزيفة" هاجسا يطارد الجميع الآن.

ويقول مصدر مقرب من جنيفر لـNational Enquirer: "إن جنيفر تشعر بالغثيان عندما تسمع كل ما يقال عن مؤخرة كيم، وإبداء الكثيرون الاهتمام بمنحنياتها.

وقال المصدر نقلا عن جنيفر، إن كيم مثيرة للشفقة، لأنها تستعين بأجهزة الشد والرفع والعمليات الجراحية، للتلويح بمؤخرتها المصطنعة في وجوهنا.

وأضاف المصدر: "كل شيء في جسد جنيفر طبيعي تماما. إنها فخورة بشكلها وعملها الذي صنعته خلال سنوات من التفاني في صالة الألعاب الرياضية.