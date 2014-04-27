صور.. سعاد حسني ما زالت داخل علي بدرخان

القاهرة – (خاص) من نورا شلبي

أكد المخرج الكبير، علي بدرخان، أنّ زوجته السابقة، النجمة الراحلة سعاد حسني، ما زالت داخل قلبه، وأنه يفتقدها كثيراً، متحدثاً عن أيام زواجهما، خلال الاحتفال بعيد ميلاده، الذي شارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، خلال حفل إطلاق أنشطة أكاديمية "كاليبر" في مجالات دراسات فنون السينما والتلفزيون، بالتعاون مع مؤسسة بدرخان للثقافة والفنون، والتي تشمل مجموعة من ورش عمل في الإخراج والمونتاج وكتابة السيناريو والتصوير والتمثيل.

حضر الحفل محمود الجندي، ومدير التصوير محمود عبد السميع، الفنان محيي الدين إسماعيل، لطفي لبيب، غادة جبارة عميد معهد السينما، المخرج عمر عبد العزيز، المخرج أحمد عواض، الشاعر شوقي حجاب، الكاتب حسين عبد الوهاب، والمطرب العراقي عائد المنشد، وخبيرة التجميل والموضة سمية بالهاشمي، بالإضافة إلى عدد كبير من المتدربين الذين تبادلوا مع المخرج الكبير التهاني بميلاده.